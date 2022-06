Colorado po 21 rokoch postúpilo do finále Stanleyho pohára

semifinále play off NHL



štvrtý zápas finále Západnej konferencie:



Edmonton - Colorado 5:6 pp



/konečný stav série: 0:4, Colorado postúpilo do finále play off/

Edmonton 7. júna (TASR) - Hokejisti Colorada sa po 21 rokoch prebojovali do finále Stanleyho pohára. O svojom postupe rozhodli vo štvrtom dueli finále Západnej konferencie NHL, v ktorom zvíťazili na ľade Edmontonu 6:5 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:0 na zápasy. Autorom víťazného gólu Avalanche bol v druhej minúte predĺženia Fín Artturi Lehkonen.Colorado uspelo v divokej prestrelke, v ktorej viedlo 1:0, prehrávalo 1:3 i 2:4 a ešte necelé štyri minúty pred koncom vyhrávalo 5:4. O vyrovnanie sa postaral v čase 56:38 domáci Zack Kassian. Rozhodujúci moment sa udial v 62. minúte, keď strelu Calea Makara od modrej čiary sklepol vo vzduchu Lehkonen, brankár Oilers Mike Smith vyrazil puk iba pred seba a fínsky útočník ho dorazil do bránky. Gól musel ešte odobriť videorozhodca, keďže domáci reklamovali hru so zdvihnutou hokejkou. Makar sa podieľal na triumfe hostí gólom a štyrmi asistenciami, Lehkonen pridal k víťaznému zásahu dve asistencie a s rovnakou bilanciou 1+2 skončil aj kapitán Colorada Gabriel Landeskog. "Olejárom" nestačili ani dva góly Zacha Hymana, Connor McDavid si pripísal gól a dve asistencie a Leon Draisaitl štyri asistencie.Klub z Denveru postúpil predtým do finále v rokoch 1996 a 2001 a zakaždým získal Stanleyho pohár. Teraz sa v boji o majstrovskú trofej stretne s víťazom finálovej série Východnej konferencie, v ktorej vedú hráči New Yorku Rangers nad dvojnásobným obhajcom titulu Tampou Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom 2:1 na zápasy.