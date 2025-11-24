< sekcia Šport
Colorado vyhralo v Chicagu 1:0 a víťaznú sériu natiahlo na 9 zápasov
Colorado vedie tabuľku NHL s 37 bodmi z 22 zápasov.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 24. novembra (TASR) - Hokejisti Colorada Avalanche natiahli víťaznú sériu v zámorskej NHL už na deväť zápasov. Lídri celej súťaže zvíťazili v nočnom stretnutí na ľade Chicaga Blackhawks 1:0 gólom Calea Makara z 39. minúty.
Colorado vedie tabuľku NHL s 37 bodmi z 22 zápasov. Brankár Scott Wedgewood predviedol 22 úspešných zákrokov, zaknihoval prvý shutout sezóny a celkovo deviaty v kariére.
Calgary, stále bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka, zvíťazilo na ľade Vancouveru 5:2 a pripísalo si tretí triumf v sérii, čo sa im podarilo prvýkrát v sezóne. Blake Coleman zaznamenal gól a asistenciu, Rasmus Andersson prihral na tri góly a svoju bodovú sériu natiahol na päť duelov (2+8).
Minnesota vyhrala vo Winnipegu 3:0 a sériu víťazstiev natiahla už na päť stretnutí. Jesper Wallstedt chytil 32 striel a dosiahol tretí shutout v ročníku, najviac zo všetkých brankárov. Až dve čisté kontá priniesol duel v New Yorku, keďže o triumfe Islanders nad Seattlom rozhodli samostatné nájazdy. Vo štvrtej sérii ukoristil druhý bod Kyle Palmieri. Domáci brankár David Rittich mal 19 úspešných zákrokov, prvý shutout v sezóne a ôsmy celkovo. Pre hosťujúceho gólmana Joeyho Daccorda bol druhý v ročníku a siedmy v kariére.
San Jose zdolalo doma Boston 3:1. Macklin Celebrini strelil gól a pridal asistenciu a svoju bodovú sériu natiahol na päť duelov (4+4).
Hráči Buffala si pripísali druhé víťazstvo za sebou. V nedeľu si doma poradili s Carolinou 4:1. O cenný triumf nad lídrom Východnej konferencie sa gólovo postarali Alex Tuch, Jack Quinn, Beck Malenstyn a Tage Thompson. Dve asistencie zaznamenal Ryan McLeod. Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen podržal domáci tím 29 úspešnými zákrokmi.
výsledky:
Buffalo - Carolina 4:1,
Winnipeg - Minnesota 0:3,
NY Islanders - Seattle 1:0 pp a sn,
Chicago - Colorado 0:1,
San Jose - Boston 3:1,
Vancouver - Calgary 2:5
Colorado vedie tabuľku NHL s 37 bodmi z 22 zápasov. Brankár Scott Wedgewood predviedol 22 úspešných zákrokov, zaknihoval prvý shutout sezóny a celkovo deviaty v kariére.
Calgary, stále bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka, zvíťazilo na ľade Vancouveru 5:2 a pripísalo si tretí triumf v sérii, čo sa im podarilo prvýkrát v sezóne. Blake Coleman zaznamenal gól a asistenciu, Rasmus Andersson prihral na tri góly a svoju bodovú sériu natiahol na päť duelov (2+8).
Minnesota vyhrala vo Winnipegu 3:0 a sériu víťazstiev natiahla už na päť stretnutí. Jesper Wallstedt chytil 32 striel a dosiahol tretí shutout v ročníku, najviac zo všetkých brankárov. Až dve čisté kontá priniesol duel v New Yorku, keďže o triumfe Islanders nad Seattlom rozhodli samostatné nájazdy. Vo štvrtej sérii ukoristil druhý bod Kyle Palmieri. Domáci brankár David Rittich mal 19 úspešných zákrokov, prvý shutout v sezóne a ôsmy celkovo. Pre hosťujúceho gólmana Joeyho Daccorda bol druhý v ročníku a siedmy v kariére.
San Jose zdolalo doma Boston 3:1. Macklin Celebrini strelil gól a pridal asistenciu a svoju bodovú sériu natiahol na päť duelov (4+4).
Hráči Buffala si pripísali druhé víťazstvo za sebou. V nedeľu si doma poradili s Carolinou 4:1. O cenný triumf nad lídrom Východnej konferencie sa gólovo postarali Alex Tuch, Jack Quinn, Beck Malenstyn a Tage Thompson. Dve asistencie zaznamenal Ryan McLeod. Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen podržal domáci tím 29 úspešnými zákrokmi.
výsledky:
Buffalo - Carolina 4:1,
Winnipeg - Minnesota 0:3,
NY Islanders - Seattle 1:0 pp a sn,
Chicago - Colorado 0:1,
San Jose - Boston 3:1,
Vancouver - Calgary 2:5