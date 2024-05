Colorado vyhralo v Dallase 5:3 a vynútilo si šiesty zápas

NHL - 2. kolo play off



semifinále Západnej konferencie - 5. zápas:



Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:5



/stav série: 3:2/

New York 16. mája (TASR) - Hokejisti Colorada vyhrali v noci na štvrtok v piatom semifinále Západnej konferencie NHL na ľade Dallasu 5:3. Sériu hranú na štyri víťazné zápasy tak znížili na 2:3 a vyhli sa vypadnutiu z play off. Zápas na ich ľade je na programe v sobotu.Dva góly hostí vrátane víťazného v 45. minúte strelil Cale Makar, ktorý sa presadil aj v závere druhej tretine, keď vyrovnal na priebežných 2:2. Dva kanadské body mal i jeho hviezdny spoluhráč Nathan MacKinnon za presný zásah a asistenciu. Rovnakú bilanciu za Avalanche mal aj Artturi Lehkonen. Na druhej strane sa individuálne najviac darilo Joeovi Pavelskému – svoj tím poslal v 10. minúte do vedenia 1:0 a duel ukončil s bilanciou 1+1. Dva kanadské body mal aj jeho spoluhráč Jason Robertson, ktorý si pripísal dve asistencie.