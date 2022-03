Ducks prehrali už siedmy zápas, Forsberg piatimi bodmi zničil Anahei

výsledky:



Anaheim - Nashville 3:6

New York 22. marca (TASR) - Hokejisti Colorada zvíťazili v zápase NHL na domácom ľade nad Edmontonom 3:2 po predĺžení. Rozhodol o tom po 52 sekundách extračasu Nathan MacKinnon. Oba góly Avalanche v riadnej hracej dobe strelil fínsky útočník Mikko Rantanen. Colorado zvíťazilo vo štvrtom zápase za sebou.Avalanche ukončili víťaznú sériu Oilers, ktorí predtým zvíťazili v piatich zápasoch za sebou. Pre Avalanche to bolo štvrté víťazstvo v sérii, celkovo už 45. v sezóne a s 95 bodmi si upevnili pozíciu lídra NHL.Na triumfe Nashvillu 6:3 v Anaheime sa piatimi bodmi podieľal švédsky útočník Filip Forsberg. Dal dva góly, zapísal si aj tri asistencie. S 35 gólmi v sezóne stanovil klubový rekord Predators. Dva góly v presilovkách pridal Matt Duchene, ktorý mal bodovú bilanciu 2+1. Ducks prehrali siedmy zápas za sebou.Hráči Bostonu Bruins zvíťazili na ľade Montrealu Canadiens 3:2 po predĺžení, keď o ich triumfe rozhodol v 34. sekunde predĺženia Brad Marchand, pre ktorého to bol druhý gól v zápase. Bruins triumfovali nad tradičným rivalom už v šiestykrát za sebou.Klub Minnesota Wild angažoval v posledný deň prestupového obdobia (21. marca) skúseného kanadského brankára Marca-Andreho Fleuryho. Ten bol v zápase proti Vegas Golden Knights v pozícii brankárskej dvojky za Camom Talbotom, ktorý si pripísal 28 zákrokov a dosiahol druhé čisté konto v sezóne.