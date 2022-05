Colorado zdolalo v prvom konferenčnom semifinále St. Louis

Na snímke hokejisti Tampy Bay Lightning zľava Pat Maroon, Pierre-Édouard Bellemare a Corey Perry sa tešia po strelení gólu v prvom zápase semifinále Východnej konferencie zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers - Tampa Bay Lightning v Sunrise v utorok 17. mája 2022. Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL

semifinále Východnej konferencie:



Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:4



/stav série 0:1/





semifinále Západnej konferencie:



Colorado Avalanche - St. Louis Blues 3:2 po predĺžení



/stav série 1:0/

New York 18. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay vyhrali v prvom dueli 2. kola play off NHL na ľade Floridy 4:1. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára rozhodol ouvertúru semifinále Východnej konferencie tromi gólmi v záverečnej tretine. Duel nedohral slovenský obranca hostí Erik Černák, ktorý sa v prostrednej časti zranil pri blokovaní strely súpera.Florida doma viedla od 15. minúty po góle Anthonyho Duclaira, ale Corey Perry pred koncom druhej tretiny v presilovke vyrovnal na 1:1 a v 44. minúte otočil skóre Pierre-Edouard Bellemare. Tampa poistila triumf v závere tretej tretiny ďalšími dvoma zásahmi v početnej výhode, o ktoré sa postarali Nikita Kučerov a Ross Colton. Brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij predviedol 33 úspešných zákrokov, Kučerov i Perry si zhodne pripísali dva body za gól a asistenciu.povedal pre nhl.com francúzsky útočník Bellemare, člen štvrtej formácie Lightning.dodal Bellemare, ktorý strelil svoj druhý gól v tohtoročnej play off.Černák v 34. minúte pri vlastnom oslabení chrbtom zblokoval strelu obrancu Brandona Montoura a pravdepodobne tak zabránil gólu, no do zápasu sa už potom nevrátil. Na ľade strávil celkovo 10:25 min s jednou strelou a jedným "hitom". Kouč Tampy Jon Cooper podľa kanadského portálu Sportsnet bezprostredne po stretnutí nedokázal povedať, nakoľko vážne je jeho zranenie. Slovenský zadák odohral v 1. kole play off priemerne 21:38 min na zápas.“Blesky” využili tri zo šiestich presiloviek, hoci hrali bez jedného zo svojich elitných útočníkov Braydena Pointa. Ten sa zranil v siedmom zápase prvého kola proti Torontu Maple Leafs. Na druhej strane pokračuje mizéria Panthers v početných výhodách. Najlepší tím základnej časti nevyužil v siedmich zápasoch play off ani jednu z 21 presiloviek, z toho tri v úvodnom zápase s Tampou.povedal tréner “panterov” Andrew Brunette.Florida sa chvíľu tešila z vyrovnania na 2:2, ale gól Duclaira po trénerskej výzve Lightning rozhodcovia neuznali. Puk sa totiž dotkol ochrannej siete krátko pred gólom.povedal Duclair. Panthers prehrali úvodný zápas série play off siedmykrát za sebou. Naposledy vstúpili víťazne do štvrťfinále Východnej konferencie v roku 1997, keď zdolali New York Rangers 3:0. Druhý duel série je na programe v noci na piatok opäť na Floride.Colorado vyhralo v prvom semifinále Západnej konferencie doma nad St. Louis 3:2 po predĺžení, keď víťazný zásah zaznamenal v 69. minúte obranca Josh Manson premiérovým gólom v play off v kariére. V stretnutí zaznamenal aj jednu asistenciu, dva body (0+2) za domácich mal aj Gabriel Landeskog. Colorado prestrieľalo súpera 54:25.Blues viedli po prvej tretine 1:0, keď v piatom zápase v rade skóroval v play off kapitán a bývalý hráč Colorada Ryan O’Reilly, ale “lavíny” rozpútali v druhej tretine ofenzívne peklo a otočili skóre na 2:1. Presadili sa Valerij Ničuškin a Samuel Girard. Colorado malo veľký tlak a mohlo svoj náskok aj zvýšiť, ale St. Louis držal skvelým výkonom nad vodou brankár Jordan Binnington (51 zákrokov). Blues potvrdili výbornú bilanciu v presilovkách, keď využili svoju jedinú početnú výhodu v zápase a Jordan Kyrou necelé štyri minúty pred treťou sirénou vyrovnal na 2:2. Colorado napokon vyhralo zaslúžene, v predĺžení prestrieľalo hostí 13:0 a z veľkého tlaku vyťažilo víťazný gól. Colorado zdolalo v play off St. Louis ôsmykrát za sebou.