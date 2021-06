Montreal bez Tatara vyhral vo Winnipegu, v Denveri rozhodol Rantanen

2. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/

prvý zápas finále Severnej divízie:



Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 3:5

/stav série: 0:1/





druhý zápas finále Západnej divízie /na 4 víťazstvá/:



Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3:2 pp

/stav série 2:0/

New York 3. júna (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v prvom zápase finále Severnej divízie play off NHL na ľade Winnipegu 5:3. V drese Canadiens, ktorí položili základ triumfu tromi gólmi v prvej tretine, absentoval pre zranenie slovenský útočník Tomáš Tatar. Aj v druhom finálovom súboji Západnej divízie uspeli hráči Colorada, ktorí zdolali Vegas vďaka gólu Mikka Rantanena 3:2 po predĺžení. Avalanche, ktorí boli v základnej časti súťaže najlepším tímom, vedú v sérii 2:0.Montreal po tom, ako v prvom kole po obrate z 1:3 vyradil Toronto, pokračuje vo víťaznom ťažení. Wo Winnipegu viedli hráči Canadiens už po piatich minútach a desiatich sekundách 2:0, keď sa presadili Jesperi Kotkaniemi a Eric Staal. Jets znížili v oslabení zásluhou Adama Lowryho, ale ešte v prvej dvadsaťminútovke vrátil hosťom dvojgólové vedenie po vydarenej individuálnej akcii Nick Suzuki. Domáci sa ešte dvakrát priblížili na rozdiel jedného gólu, ale vyrovnať sa im nepodarilo.povedal pre nhl.com útočník Montrealu Corey Perry, ktorý vypracoval Staalovi gól na 2:0.Oporou Montrealu bol opäť brankár Carey Price, ktorý chytil 27 striel, medzi strelcov sa zapísali aj Brendan Gallagher a Jake Evans, ktorý však zápas nedohral a ľadovú plochu opustil na nosidlách. Necelú minútu pred koncom do neho po tom, ako zasunul puk do opustenej bránky Jets a upravil na 5:3, v plnej rýchlosti vrazil vracajúci sa Mark Scheifele a spôsobil mu zranenia. Evans, ktorý v deň zápasu oslávil 25. narodeniny, po tvrdom strete spadol hlavou na ľad a ostal na ňom nehybne ležať. Napokon ostal pri vedomí, ale z ľadu ho odviezli až po niekoľkých minútach. Scheifele dostal za svoj zákrok trest do konca zápasu.povedal tréner Winnipegu Paul Maurice.dodal tréner Canadiens Dominique Ducharme.K incidentu sa vyjadril aj obranca Montrealu Joel Edmundson, autor dvoch asistencií. Atak Scheifele nazvalpovedal Edmundson. Winnipegu vypadol pre nešpecifikované dôvody zo zostavy Paul Šťastný, zápas pre zranenie nedohral obranca Dylan DeMelo. Na zápase bolo v hľadisku 500 zaočkovaných zdravotníkov, viac v kanadskej provincii Manitobe ešte opatrenia nedovoľujú. Druhý zápas je na programe opäť vo Winnipegu v noci na sobotu.Colorado sa v sérii s Vegas ujalo vedenia 2:0, keď naplno využili výhodu domáceho prostredia. Po hladkom víťazstve 7:1 sa však v druhom zápase poriadne nadreli a veľkou mierou sa o úspech pričinil brankár Philipp Grubauer, ktorý chytil 39 striel. Avalanche dvakrát v riadnom čase viedli, ale hostia dokázali odpovedať. Skóre otvoril Brandon Saad, ktorý potvrdil výbornú formu, keď skóroval v piatom zápase play off za sebou. Na 2:1 pre "lavíny" zvýšil Tyson Jost, za Golden Knights skórovali Alec Martinez a Reilly Smith. O víťazstve Colorada rozhodol v 3. minúte predĺženia v presilovke Rantanen, keď po krížnom pase Nathana MacKinnona prekonal Marca-Andreho Fleuryho strelou na lapačku. Colorado ešte v play off neprehralo ani jeden zápas, v prvom kole zmietli Avalanche St. Louis 4:0. Séria sa sťahuje do Vegas, tretí zápas sa hrá v noci na sobotu.