Colorado získalo Nečasa výmenou za Rantanena

New York 25. januára (TASR) - V zámorskej NHL prišlo k veľkej výmene, do ktorej sa zapojili tri kluby. Colorado vymenilo krídelníka Mikka Rantanena do Caroliny a získalo za neho útočníkov Martina Nečasa a Jacka Druryho a aj voľby v druhom kole draftu 2025 a štvrtom kole draftu 2026. Z Chicaga do Caroliny putoval Taylor Hall.



Blackhawks si osvojili 4,625 milióna amerických dolárov z celkového cap-hitu Rantanena a získali za to od Caroliny voľbu v treťom kole draftu 2025. Okrem držiteľa Hartovej trofeje Halla poslali do Caroliny práva na útočníka Nilsa Juntorpa.



Rantanen a Hall sa v lete môžu stať neobmedzenými voľnými hráčmi. Nečas a Drury majú zmluvy na 6,5 milióna dolárov, resp. 1,75 milióna dolárov. Platia im do konca budúcej sezóny.



Dvadsaťosemročný Rantanen sa nevedel dohodnúť s Coloradom na novej zmluve, v tejto sezóne mu patrí 6. miesto v tabuľke produktivity so 64 bodmi v 49 zápasoch. S Avalanche získal pred dvoma rokmi Stanleyho pohár.



Nečas zažíva vo veku 26 rokov svoju najlepšiu sezónu v kariére, v doterajších 49 zápasoch zaznamenal 55 bodov. Vo vlaňajšom ročníku si vytvoril osobné maximum so 71 bodmi.