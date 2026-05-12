Colorado zvíťazilo na ľade Minnesoty 5:2 a v sérii vedie 3:1
O triumfe Colorada rozhodol Parker Kelly, ktorý v 52. minúte zabezpečil hosťom vedenie 3:2.
Autor TASR
New York 12. mája (TASR) - Hokejisti Colorada Avalanche sú krok od postupu do finále Západnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom dueli 2. kola play off zvíťazili v noci na utorok na ľade Minnesoty Wild 5:2 a v sérii vedú 3:1. Piaty duel je na programe 14. mája v Denveri.
O triumfe Colorada rozhodol Parker Kelly, ktorý v 52. minúte zabezpečil hosťom vedenie 3:2. V závere pri power play Minnesoty spečatili víťazstvo Avalanche kanonier Nathan MacKinnon a Brock Nelson. Martin Nečas si pripísal na konto dve asistencie. Brankár Mackenzie Blackwood, ktorý nastúpil na svoj prvý duel vyraďovačky v tejto sezóne, zneškodnil 19 striel.
2. kolo play off NHL
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
štvrtý zápas:
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:5
/stav série: 1:3/
