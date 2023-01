Colorado zvíťazilo na ľade Vancouveru 4:1, uspelo štvrtýkrát v sérii

NHL - výsledky:



Pittsburgh - Ottawa 4:1, Vancouver - Colorado 1:4



New York 21. januára (TASR) - Hokejisti Colorada zvíťazili v NHL vo štvrtom stretnutí za sebou. Obhajcovia titulu uspeli v noci na sobotu na ľade Vancouveru 4:1. V druhom stretnutí si Pittsburgh poradil s Ottawou 4:1 najmä vďaka 44 zákrokom brankára Tristana Jarryho.Colorado sa vo vyrovnanom dueli mohlo spoľahnúť na svojich tradičných lídrov. Mikko Rantanen si pripísal gól a asistenciu a Nathan MacKinnon zaznamenal dve asistencie, vďaka čomu natiahol svoju osobnú bodovú šnúru na sedem zápasov. Nazbieral v nich dokopy štyri góly a 11 asistencií. Naopak, po deviatich zápasoch vyšiel prvýkrát bodovo naprázdno domáci kapitán Bo Horvat. Brankár Alexandar Georgiev podržal Avalanche 28 úspešnými zákrokmi, prekonal ho iba Elias Pettersson v 33. minúte. Colorado sa posunulo v tabuľke Centrálnej divízie na štvrtú priečku, v celej Západnej konferencii je ôsme a momentálne si drží druhú voľnú kartu do play off. Canucks sa naďalej trápia, prehrali ôsmy z uplynulých desiatich zápasov a od postupových pozícií sú vzdialení už 12 bodov. V zámorských médiách sa otvorene píše o chystanom odvolaní trénera Vancouveru Brucea Boudreaua, ktorého by mal čoskoro nahradiť Rick Tocchet. Fanúšikovia v hľadisku však súčasného kouča podporili a počas zápasu niekoľkokrát skandovali jeho meno. Hráči Canucks priznali, že situácia v tíme nie je dobrá.priznal domáci obranca Tyler Myers, ktorého meno často zaznieva v prestupových špekuláciách.Brankár Pittsburghu Tristan Jarry zažil vydarený návrat po zranení v dolnej časti tela, keď sa 44 úspešnými zákrokmi podieľal na víťazstve Pittsburghu nad Ottawou (4:1). Iba jeden zákrok ho delil od vyrovnania osobného maxima, v októbri 2019 zneškodnil v dueli s Tampou Bay (2:3) 45 súperových striel.povedal Jarry pre nhl.com. Oporou Penguins bol aj útočník Jake Guentzel, ktorý prispel k výhre dvoma gólmi a asistenciou. Už v šiestej sezóne za sebou tak dosiahol hranicu 20 gólov. Za "tučniakov" skórovali aj Rickard Rakell a Jason Zucker, Bryan Rust zaznamenal dve asistencie. O jediný gól Senators, ktorí prehrali tretí zápas zo štyroch, sa postaral na konci druhej tretiny Brady Tkachuk. "poznamenal tréner hostí D.J. Smith.