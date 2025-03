Colorado zvíťazilo nad Dallasom 4:3 po predĺžení, rozhodol Makar

NHL - sumáre



Detroit Red Wings – Vegas Golden Knights 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 28. Johansson (Tarasenko, Compher), 45. Raymond (Söderblom), 52. Kasper (Gustafsson, Kane). Brankári: Mrázek - Samsonov, strely na bránku: 18:27.







Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:3 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 15. Nečas (Makar, Drouin), 27. Ničuškin (Toews, Makar), 38. Drouin (Malinski, Ničuškin), 61. Makar (MacKinnon, Nelson) - 5. Robertson (Hintz, Rantanen), 55. Bourque (Benn, Johnston), 55. Duchene (Lindell, Marchment). Brankári: Wedgewood - Oettinger, strely na bránku: 36:22.







New York Rangers - Edmonton Oilers 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 25. Cuylle (Panarin, Trocheck) - 20. Perry (Nugent-Hopkins, Draisaitl), 47. Arvidsson (Nugent-Hopkins), 57. McDavid (Nugent-Hopkins, Kulak). Brankári: Šesťorkin - S. Skinner, strely na bránku: 22:23.







New York Islanders - Florida Panthers 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)



Góly: 47. Gatcomb (DeAngelo, Engvall), 53. Cypľakov (Reilly, DeAngelo), 53. Dobson (Lee), 60. Holmström (Pageau). - 22. Reinhart (Barkov, Forsling), 25. Barkov (Reinhart, Luostarinen). Brankári: Sorokin - Vaněček, strely na bránku: 34:24.







St. Louis Blues - Anaheim Ducks 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)



Góly: 1. Schenn (Holloway, Kyrou), 2. Bučnevič (Neighbours, Fowler), 29. Holloway (Faulk, Kyrou), 36. Faksa (Toropčenko, Walker), 39. M. Joseph, 47. Neighbours (Kyrou, Faulk), 53. Sundqvist (Bolduc, Thomas) - 31. Gauthier (Gudas, McTavish), 43. Nesterenko (Gauthier, McTavish). Brankári: Binnington - Dostál (41. Husso), strely na bránku: 26:25.







Vancouver Canucks - Utah HC 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Góly: 23. Hughes (Pettersson, DeBrusk) - 33. Stenlund (Bjugstad, Carcone), 46. Cooley (Durzi, Schmaltz), 60. Keller (Schmaltz). Brankári: Lankinen - Vejmelka, strely na bránku: 19:23.







Seattle Kraken - Winnipeg Jets 2:3 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 10. Nyman (Eberle, Stephenson), 16. Eyssimont (Evans, Montour) - 20. Perfetti (Samberg, Namestnikov), 32. Connor (Barron), 62. Samberg (Perfetti. Namestnikov). Brankári: Daccord - Comrie (4. Hellebuyck, 14. Comrie), strely na bránku: 21:26.

New York 17. marca (TASR) - Hokejisti Colorada zvíťazili nad Dallasom 4:3 po predĺžení v nočnom zápase zámorskej NHL. O triumfe v súboji popredných tímov Západnej konferencie rozhodol gólom obranca Cale Makar, ktorý mal v zápase aj dve asistencie. Na čele NHL je naďalej Winnipeg, ktorý má po triumfe v Seattli na konte 98 bodov.Pri prvom góle Dallasu asistoval aj fínsky útočník Mikko Rantanen, pre ktorého to bola jubilejná 400. gólová prihrávka v NHL. Väčšinu z nich nazbieral práve v drese Avalanche. Zároveň to bol pre neho prvý zápas, v ktorom sa predstavil na ľade Colorada ako súper.konštatoval Rantanen podľa nhl.com. Kapitán domácich Nathan MacKinnon prevzal pred zápasom zlatú hokejku na počesť jeho míľniku 1000. bodu v základnej časti NHL. Makar skóroval z prvej akcie domácich v predĺžení. Domáci mali streleckú prevahu v prvých dvoch tretinách (13:4, 14:6), no záverečná herne patrila Dallasu. Stars vyrovnali v 55. minúte, keď strelili dva góly v priebehu 20 sekúnd. "" poznamenal Makar. Avalanche zvíťazili v ôsmom zápase z uplynulých deviatich. Horšiu bilanciu majú Stars, ktorí prehrali tri zápasy z predošlých štyroch. Tréner Pete DeBoer vyzdvihol snahu tímu bojovať až do konca:Na prvom mieste tabuľky celej NHL je Winnipeg, ktorý dosiahol v Seattli 47. víťazstvo v sezóne a tretie za sebou. Domácich Kraken zdolal 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil obranca Dylan Samberg, ktorý skóroval v druhom zápase po sebe. Winnipeg zvíťazil na ľade Seattlu v piatich zápasoch zo šiestich. V bránke hostí začal Eric Comrie, no v úvode sa zranil. Vystriedal ho Connor Hellebuyck, ktorý inkasoval v 10. minúte gól na 1:0, no od 14. minúty sa vrátil Comrie. Domáci sa krátko na to dostali do vedenia 2:0, no napokon si zo zápasu odniesli iba bod.Kanadský útočník Ryan Nugent-Hopkins sa tromi primárnymi asistenciami podieľal na všetkých troch góloch Edmontonu, ktorý zvíťazil na ľade New Yorku Rangers 3:1. Pri prvom góle hostí asistoval útočník Leon Draisaitl, ktorý bodoval v 18 zápase v sérii. Dlhšie bodové série dosiahli spomedzi európskych hráčov iba Švéd Mats Sundin (30 zápasov v sezóne 1992/1993) a Slovák Peter Šťastný (19 v 1983/1984). "Jazdci" prehrali piaty zápas z uplynulých siedmich a na pozícii druhej voľnej karte vo Východnej konferencii majú iba o bod viac než Montreal, ktorý odohral o dva zápasy menej. Oilers triumfovali v Madison Square Garden v piatom zápase z predošlých šiestich.," povedal Nugent-Hopkins pre nhl.com. Trénera Rangers Petra Laviolettea mrzeli nevyužité príležitosti. "Prvýkrát od 28. decembra sa hráčom Floridy stalo, že nebodovali v dvoch zápasoch v rade. Po prehre na ľade Montrealu 1:3 nestačili ani na New York Islanders, ktorí triumfovali 4:2. Pre "ostrovanov" to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách. Po dvoch tretinách prehrávali s obhajcom Stanleyho pohára 0:2, no štyrmi gólmi v tretej časti otočili skóre. Triumfom si zvýšili šancu na postup do play off. Na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii strácajú štyri body, no majú dva zápasy k dobru. "povedal kapitán "ostrovanov" Anders Lee pre nhl.com.Hráči St. Louis Blues nadviazali na presvedčivé víťazstvo z ľadu Minnesoty 5:1 domácim triumfom nad Anaheimom 7:2. Nad "káčermi" triumfovali desiatykrát za sebou. Tri kanadské body za asistencie si pripísal domáci útočník Jordan Kyrou, ktorý v predošlom zápase proti Wild strelil hetrik.Český brankár Petr Mrázek zneškodnil všetkých 27 striel hráčov Vegas a pomohol Detroitu k triumfu 3:0. Bolo to pre neho prvé čisté konto v sezóne a 25. v NHL. Do Detroitu, v ktorom pôsobil v rokoch 2012-2018, sa vrátil 7. marca po výmene z Chicaga. Za Red Wings odchytal od 13. marca tri zápasy. "," konštatoval Mrázek. Golden Knights prehrali v druhom zápase v sérii a v tabuľke Západnej konferencie sú na priebežnom 3. mieste medzi Dallasom a Coloradom.Hokejisti Utahu zvíťazili nad Vancouverom aj v treťom vzájomnom zápase, keď na ľade Canucks triumfovali 3:1. Víťazný gól strelil útočník Logan Cooley a dosiahol svoj 38. presný zásah v NHL. V počte gólov hráčov draftovaných v roku 2022 sa tým vyrovnal Jurajovi Slafkovskému, ktorý odohral o 42 zápasov viac. Cooley ukončil šesťzápasové čakanie na kanadský bod.," konštatoval Cooley.Vancouver figuruje na pozícii druhej voľnej karty do play off v Západnej konferencii, no bodovo sa mu vyrovnali hráči St. Louis a priblížil sa im aj Utah, ktorý stráca dva body. Prvý tím, ktorý stratil šancu na účasť v play off je San Jose Sharks.