Colorado zvíťazilo v Edmontone 4:2 a v sérii vedie 3:0 na zápasy

Play off NHL - finále Západnej konferencie:



3. zápas:



Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)



Góly: 1. McDavid (Hyman, Nurse), 48. McLeod (Kulak, Ryan) - 17. Ničuškin (Byram, Toews), 25. Ničuškin (Toews, MacKinnon), 53. Compher (Cogliano), 60. Rantanen. Brankári: Smith - Francouz, strely na bránku: 29:43, 18.347 divákov.



/stav série 0:3/



New York 5. júna (TASR) - Hokejisti Colorada uspeli aj v treťom stretnutí finálovej série Západnej konferencie play off NHL. Na ľade Edmontonu zvíťazili 4:2 a na zápasy vedú 3:0. Rozdielový gól strelil v 53. minúte J.T. Compher, dvakrát sa presadil Valerij Ničuškin a do prázdnej bránky uzavrel skóre Mikko Rantanen. Už v noci na utorok môžu spečatiť postup do finále bojov o Stanleyho pohár.Oilers mali za stavu 2:2 šancu strhnúť vedenie na svoju stranu, ale strela Evana Boucharda zazvonila na žrdi a hostia o 11 sekúnd neskôr udreli na druhej strane. Compher krátko po tom, ako si odpykal trest za podrazenie vyhral súboj pri mantineli práve s Bouchardom a prekonal Mikea Smitha strelou pomedzi betóny. “povedal pre nhl.com Compher, ktorý strelil päť gólov v uplynulých štyroch zápasoch play off. “” dodal tréner “olejárov” Jay Woodcroft.Edmonton mal skvelý vstup do zápasu. Už v 38. sekunde otvoril skóre kapitán Connor McDavid, keď prekonal Pavla Francouza rýchlou strelou po ľade. O pár sekúnd neskôr narazil Evander Kane zozadu na mantinel Nazema Kadriho a za svoj zákrok dostal päťminútový trest. Rozhodcovia po konzultácii nevylúčili Kanea do konca zápasu, hoci zranený Kadri zamieril rovno do šatne. “” povedal tréner Colorada Jared Bednar.Colorado vyrovnalo v 17. minúte, keď si prihrávku Ničuškina nešťastne zrazil do vlastnej bránky obranca Darnell Nurse. Ruský útočník strelil aj druhý gól hostí. V 25. minúte sa dostal k odrazenému puku a rýchlou strelou bez prípravy prekonal Smitha. “” povedal Ničuškin. Edmonton dostal späť na palubu tretím gólom v play off Ryan McLeod, ale napokon odchádzali z Rogers Place spokojnejší hostia. “” dodal Bednar. “” povedal McDavid a dodal: “Colorado delí jedno víťazstvo od prvej finálovej účasti od roku 2001, kedy Avalanche získali druhýkrát v histórii Stanley Cup. Len štyri tímy v histórii NHL dokázali vyhrať sériu, keď prehrávali 0:3 na zápasy. Naposledy sa to podarilo hokejistom Los Angeles Kings proti San Jose Sharks v prvom kole v roku 2014.