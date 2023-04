MacKinnon hetrikom zariadil triumf Colorada, obhajca má divízny titul

Hráči Colorada Avalanche oslavujú po tom, čo Nathan MacKinnon (29) skóroval proti Nashville Predators počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL v piatok 14. apríla 2023 v Nashville, Tenn. Foto: TASR/AP

výsledky NHL:



Columbus - Buffalo 2:5,

Nashville - Colorado 3:4







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay, NY Islanders, Florida



Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Colorado, Seattle, Winnipeg







dvojice 1. kola play off:



Východná konferencia



Boston - Florida



Toronto - Tampa Bay (Černák)



Carolina - NY Islanders



New Jersey (Tatar) - NY Rangers (Halák)



Západná konferencia



Vegas - Winnipeg



Edmonton - Los Angeles



Colorado - Seattle



Dallas (Studenič) - Minnesota

New York 15. apríla (TASR) - Hokejisti Colorada zvíťazili v noci na sobotu v záverečnom zápase základnej časti NHL na ľade Nashvillu 4:3 a zaistili si prvenstvo v Centrálnej divízii. V 1. kole play off sa tak stretnú so Seattlom. Obhajcovia titulu predstihli v tabuľke o bod Dallas, ktorý ako druhý tím divízie narazí vo vyraďovačke na tretiu Minnesotu. V drese Avalanche sa Nathan MacKinnon blysol hetrikom, ku ktorému pridal aj jednu asistenciu. Columbus so slovenským obrancom Samuelom Kňažkom zakončil sezónu prehrou 2:5 s Buffalom.Colorado síce stratilo proti Nashvillu dvojgólový náskok, ale aj tak dokázalo nájsť cestu k triumfu. Za stavu 3:3 rozhodol v čase 58:18 min. po prečíslení 2 na 1 MacKinnon a skompletizoval svoj prvý hetrik v sezóne a štvrtý v profiligovej kariére.zhodnotil zápas hrdina MacKinnon. Úradujúci šampióni sa počas základnej časti borili so zraneniami a po slabšom štarte sa iba postupne predierali tabuľkou nahor. "Viem, že triumf v divízii zvyčajne neznamená až tak veľa, no pre nás je to taký malý úspech. Tvrdo sme bojovali, aby sme sa dostali až sem. Čo sa týka súpera v 1. kole, Kraken tvrdo pracoval a aj nás v tejto sezóne riadne potrápil. Musíme vydať zo seba maximum, aby sme cez neho prešli," povedal MacKinnon pre nhl.com.Obranca hostí Devon Toews mal gól a asistenciu, Alexandar Georgiev vykryl 18 striel súpera a zaznamenal 40. víťazstvo v sezóne, čo je najviac medzi ligovými brankármi spoločne s Linusom Ullmarkom z Bostonu. Predators nestačili ani dva presné zásahy Kiefera Sherwooda. Tím z Tennessee už pred zápasom vedel, že bude chýbať vo vyraďovačke prvýkrát od roku 2014.poznamenal Sherwood, ktorý strávil predchádzajúce dve sezóny práve v Colorade.Svoj druhý zápas v profilige absolvoval Samuel Kňažko, ktorého Columbus podľahol doma Buffalu 2:5. Slovenský obranca odohral 21:42 minút a bol druhý najvyťaženejší korčuliar svojho tímu. Zblokoval jednu strelu súpera a pripísal si mínusku. Jeff Skinner sa na víťazstve Sabres podieľal gólom a dvomi asistenciami, Casey Mittelstadt pridal gól a asistenciu. Oba tímy týmto zápasom ukončili sezónu, Blue Jackets v nej skončili ako najhorší tím Východnej konferencie a majú garantované, že v tohtoročnom drafte budú vyberať najhoršie zo štvrtého miesta. Sabres ukázali výkonnostný progres, no napokon sa aj v dvanástej sezóne v rade nedostali do play off. Žiadny iný tím v NHL neťahá takú dlhú sériu bez účastí vo vyraďovacej časti. Trénera Buffala Dona Granata tešila aspoň víťazná bodka za sezónou:Duel bol posledným vo funkcii pre generálneho manažéraDavida Poilea, ten už pred uzávierkou výmien potvrdil, že po sezóne opustí svoj post. Nahradí ho Barry Trotz, bývalý a historicky prvý tréner Nashvillu.