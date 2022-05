Colorado zdolalo St. Louis, Blues prišli o Binningtona, Avs o Girarda

2. kolo play off NHL - 3. zápas:

semifinále Západnej konferencie:

St. Louis Blues - Colorado Avalanche (1:1, 1:2, 0:2)



Góly: 4. Parayko (O'Reilly), 40. O'Reilly (Leddy, Bučnevič) - 11. O'Connor (Manson, Helm), 34. Kadri (Makar, Rantanen), 38. Lehkonen (Kadri), 58. Landeskog (MacKinnon, Rantanen), 60. Lehkonen (Ničuškin). Brankári: Binnington (7. Husso) - Kuemper, strely na bránku: 31:27, 18.096 divákov.



/stav série 1:2/

New York 22. mája (TASR) - Hokejisti Colorada Avalanche zvíťazili v treťom stretnutí 2. kola play off NHL na ľade St. Louis Blues 5:2. Ujali sa tak v semifinále Západnej konferencie vedenia v sérii 2:1 na zápasy. V drese víťazov si dva góly pripísal fínsky útočník Artturi Lehkonen. Oba tímy prišli už v prvej o kľúčových hráčov, duel nedochytal brankár St. Louis Jordan Binnington a nedohral ani obranca Avalanche Samuel Girard.Blues začali prvý zápas na domácom ľade v tejto sérii výborne a v štvrtej minúte sa ujali vedenia, keď sa presadil obranca Colton Parayko. Na konci siedmej minúty však útočník Colorada Nazem Kadri pri ofenzívnom výpade vrazil v súboji s Calle Rosenom do brankára Binningtona a ten pre zranenie zápas nedochytal. Pre Blues to bola veľká strata, pretože hoci víťaz Stanley Cupu z roku 2019 začal play off ako dvojka, už v prvom kole s Minnesotou prebral rolu prvého brankára a bol veľkou oporou tímu.povedal Kadri pre nhl.com. Binningtona nahradil medzi žrďami Ville Husso, ktorý zaznamenal 19 zásahov.dodal kapitán Blues Ryan O'Reilly.Avalanche vyrovnali tri minúty po príchode Hussa do bránky, keď sa presadil Logan O'Connor. Ten sa v prvých dvoch zápasoch nedostal do zostavy, ale po domácej prehre 1:4 ho tréner Jared Bednar zaradil do štvrtej formácie. V druhej časti udreli “lavíny” dvakrát. Najskôr sa šikovným tečom prezentoval šesť sekúnd po konci presilovky Kadri a na 3:1 zvýšil Lehkonen, keď úspešne zakončil únik 2 na 1. Nádej pre Blues ešte vykresal 30 sekúnd pred koncom druhej tretiny O’Reilly, ktorý strelil svoj siedmy gól v play off. Viac pukov však už Darcy Kuemper (29 zákrokov) za svoj chrbát nepustil a v závere Avalanche ešte skrášlili víťazstvo. Na 4:2 zvýšil do poloprázdnej bránky, keď bol Husso na ceste na striedačku, Gabriel Landeskog a skóre uzavrel už do opustenej svätyne domácich Lehkonen.povedal Bednar.Zápas nedohral ani obranca Colorada Samuel Girard, ktorého už v druhej minúte tvrdo narazil Ivan Barbašev. Girard utrpel zlomeninu hrudnej kosti a sezóna sa pre neho skončila. Avalanche dohrali s piatimi obrancami.uznal Bednar.Tréner Blues Craig Berube videl napriek prehre v hre svojho tímu aj pozitíva.povedal Berube, ktorý po zápase nevedel v ako stave je Binnington a či bude môcť v sérii pokračovať.Štvrtý zápas je opäť v St. Louis v noci na utorok.