Colorado zvíťazilo vo Philadelphii 3:2

Snímka zo zápasu Philadelphia Flyers – Colorado Avalanche. Foto: TASR/AP

Hráči Avalanche vybojovali 14. výhru z uplynulých 16 stretnutí a upevnili si postavenie na čele Západnej konferencie i celej profiligy.

New York 7. decembra TASR) - Hokejisti Colorada potvrdili dominantnú pozíciu v prebiehajúcej sezóne NHL a zvíťazili v nedeľnom zápase na ľade Philadelphie 3:2. Hráči Avalanche vybojovali 14. výhru z uplynulých 16 stretnutí a upevnili si postavenie na čele Západnej konferencie i celej profiligy.



NHL - sumár:

Philadelphia Flyers – Colorado Avalanche 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Góly: 3. Couturier (Juulsen, Tippett), 26. Konecny (Andrae, Dvorak) – 9. Burns (Nečas, Drury), 20. Nelson (MacKinnon, C. Makar), 22. Ničuškin (Olofsson, Toews). Brankári: Ersson - Blackwood, strely na bránku: 26:28.
