Colorado,Toronto i Vegas vyrovnali stav série na 1:1, Rangers vedú 2:0

New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave aj so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom podľahli v noci na piatok doma New Yorku Rangers 1:5 a v 1. kole play off NHL prehrávajú už 0:2 na zápasy. V drese hostí sedel na lavičke brankár Jaroslav Halák. Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka neuspela v Toronte 2:7, stav série je vyrovnaný 1:1. Obhajcovia titulu z Colorada zvíťazili na vlastnom ľade nad Seattlom 3:2 a vyrovnali na 1:1. Rovnaký stav je aj po triumfe Vegas doma nad Winnipegom 5:2.



Tatar hral 11:24 min a pripísal si jeden mínusový bod. Za Rangers skóroval dvakrát v presilovej hre Chris Kreider, rovnaký počet zásahov pridal Patrick Kane. V drese Toronta sa tromi gólmi zaskvel John Tavares, Mitch Marner rozvlnil sieť dvakrát a obranca Morgan Rielly zaznamenal štyri asistencie. Víťazný gól Colorada dal v 53. min Devon Toews. Vegas rozhodli tromi gólmi v záverečnej tretine, v ktorej sa dvakrát presadil Mark Stone.







NHL - play off, 1. kolo



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



New Jersey - NY Rangers 1:5



/stav série: 0:2/







Toronto - Tampa Bay 7:2



/stav série: 1:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Colorado - Seattle 3:2



/stav série: 1:1/







Vegas - Winnipeg 5:2



/stav série: 1:1/