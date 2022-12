Coloradu sa zhoršuje maródka, prišlo o najproduktívnejšieho MacKinnona

Philadelphia 6. decembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnon utrpel zranenie v hornej časti tela a nedohral nočný zápas Colorada na ľade Philadelphie.



Najproduktívnejší hráč tímu sa zranil v prvej tretine a na ľad sa už nevrátil. Ešte predtým stihol asistovať na úvodný gól súboja, no jeho Colorado nakoniec prehralo s Flyers 3:5. Tréner Jared Bednar nemal po zápase bližšie správy o jeho stave: "Bude to pre nás výzva. Už teraz je to tak so všetkými zranenými hráčmi a zhoršuje sa to."



Bednar narážal na to, že mu už pred zápasom vo Philadelphii chýbali desiati zranení hráči, medzi nimi útočníci Valeri Ničuškin (členok), Evan Rodrigues (dolná časť tela), Shane Bowers (horná časť tela) a obrancovia Josh Manson, Bowen Byram a Kurtis MacDermid (všetci dolná časť tela). Gabriel Landeskog (koleno) a Darren Helm (bok) v prebiehajúcej sezóne ešte nenastúpili, keďže cez leto absolvovali operácie. Do zápasu nezasiahli ani Artturi Lehkonen a Jean-Luc Foudy, ktorých stav sa posudzuje na dennej báze.



"Momentálne strácame jedného muža za jeden zápas. A všetko sú to dôležití hráči," povzdychol si Bednar.



MacKinnon nazbieral v 23 dueloch tejto sezóny osem gólov a 26 asistencií a s 34 bodmi mu patrí deviata priečka v tabuľke produktivity. Medzi najlepšími nahrávačmi sa delí o vedúce miesto s Connorom McDavidom z Edmontonu.