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Colturiová vyhrala slalom v Gurgli, dosiahla prvý triumf v kariére
V Gurgli išli lyžiarky len po tretí raz, v dvoch predošlých prípadoch bola Colturiová druhá za hviezdnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou.
Autor TASR
Gurgl 21. novembra (TASR) - Albánska lyžiarka Lara Colturiová vyhrala sobotný slalom Svetového pohára v rakúskom Gurgli. Pre 20-ročnú pretekárku aj krajinu, ktorú reprezentuje, to bolo premiérové víťazstvo. Colturiová sa zároveň dostala na prvé miesto v celkovom hodnotení aj medzi slalomárkami.
V Gurgli išli lyžiarky len po tretí raz, v dvoch predošlých prípadoch bola Colturiová druhá za hviezdnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Druhé miesto obsadila v sobotu Švédka Sara Hectorová s mankom 0,27 sekundy a pódium doplnila jej krajanka Anna Swennová-Larssonová (+0,30).
Colturiová bola v úvodnom kole druhá. V druhej jazde potvrdila svoju kvalitu v prechode do strminy, kde udržala na rozdiel od konkurencie tempo. Napriek malej chybe v druhej časti trate si preniesla dosť rýchlosti a spečatila prvý triumf v kariére. „Momentálne sa mi nedá dýchať ani rozprávať. Ďakujem všetkým ľuďom okolo mňa, toto je výnimočný moment a naozaj veľká vec. Je to šialené, som veľmi šťastná a hrdá na to, že moja popularita v Albánsku rastie,“ povedala Colturiová pre FIS.
Švédsko malo dve pretekárky na pódiu premiérovo od februára 2016. Hectorová vylepšila svoje siedme miesto. V prvej časti trate jej úplne nevychádzala ideálna stopa, no druhú zvládla takmer bezchybne. Swennová-Larssonová neobhájila prvé miesto z úvodnej jazdy, keď doplatila ako väčšina pretekárok na nevydarenú prostrednú časť trate.
Tú staval kanadský tréner Martin Durocher, nedokončilo šesť pretekárok vrátane dvoch domácich. To znamenalo, že Rakúšanky nebodovali v slalome premiérovo od roku 1997 a celkovo v pretekoch SP od januára 2024, od obrovského slalomu, v ktorom sa vážne zranila Petra Vlhová. Tá mala pôvodne štartovať aj v sobotu, no deň predtým ohlásila, že preteky vynechá a bude sa viac venovať tréningu. Vynechá tak aj nasledujúce podujatie slalomárok v Killingtone (29.11.).
V Gurgli išli lyžiarky len po tretí raz, v dvoch predošlých prípadoch bola Colturiová druhá za hviezdnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Druhé miesto obsadila v sobotu Švédka Sara Hectorová s mankom 0,27 sekundy a pódium doplnila jej krajanka Anna Swennová-Larssonová (+0,30).
Colturiová bola v úvodnom kole druhá. V druhej jazde potvrdila svoju kvalitu v prechode do strminy, kde udržala na rozdiel od konkurencie tempo. Napriek malej chybe v druhej časti trate si preniesla dosť rýchlosti a spečatila prvý triumf v kariére. „Momentálne sa mi nedá dýchať ani rozprávať. Ďakujem všetkým ľuďom okolo mňa, toto je výnimočný moment a naozaj veľká vec. Je to šialené, som veľmi šťastná a hrdá na to, že moja popularita v Albánsku rastie,“ povedala Colturiová pre FIS.
Švédsko malo dve pretekárky na pódiu premiérovo od februára 2016. Hectorová vylepšila svoje siedme miesto. V prvej časti trate jej úplne nevychádzala ideálna stopa, no druhú zvládla takmer bezchybne. Swennová-Larssonová neobhájila prvé miesto z úvodnej jazdy, keď doplatila ako väčšina pretekárok na nevydarenú prostrednú časť trate.
Tú staval kanadský tréner Martin Durocher, nedokončilo šesť pretekárok vrátane dvoch domácich. To znamenalo, že Rakúšanky nebodovali v slalome premiérovo od roku 1997 a celkovo v pretekoch SP od januára 2024, od obrovského slalomu, v ktorom sa vážne zranila Petra Vlhová. Tá mala pôvodne štartovať aj v sobotu, no deň predtým ohlásila, že preteky vynechá a bude sa viac venovať tréningu. Vynechá tak aj nasledujúce podujatie slalomárok v Killingtone (29.11.).