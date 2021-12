Columbus a Montreal si cez sviatky nezahrajú, odložili už 42 zápasov

New York 20. decembra (TASR) - Columbus Blue Jackets a Montreal Canadiens sú v poradí ôsmy a deviaty klub NHL, ktorým liga pozastavila hokejovú činnosť v súvislosti s množiacim sa počtom koronavírusových prípadov. Vedenie súťaže odložilo na neurčito aj zápas Buffala s Columbusom, ktorý sa mal hrať v noci na utorok.



Počet odložených stretnutí v tejto sezóne sa tak vyšplhal na číslo 42. "Duel sa neuskutoční z obáv v súvislosti so zvyšujúcim sa počtom pozitívnych prípadov a vzhľadom na pokračujúce šírenie koronavírusu," uviedla liga vo svojom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP. Columbus a Montreal nebudú môcť hrať počas sviatočného obdobia, informoval portál TSN.ca. Liga už predtým odložila zápasy Colorada, Floridy, Calgary, Nashvillu a Bostonu, v nedeľu sa na zoznam pridali Detroit a Toronto.



Napriek nepriaznivému vývoju vedenie NHL nemieni prerušiť celú súťaž. "Hoci počty pozitívnych testov medzi hráčmi, trénermi a ďalšími členmi tímov stúpajú, zaznamenaných bolo iba málo prípadov rezultujúcich vo vážnejšie symptómy či ochorenie. Medicínski experti NHL a NHLPA sa zhodli, že vzhľadom na plnú zaočkovanosť u hráčov a členov realizačných tímov, by sa mali robiť rozhodnutia o zastavení činnosti tímov jednotlivo, od prípadu k prípadu. Situáciu budeme denne prehodnocovať," píše sa v ligovom stanovisku.