Columbus podpísal nový šesťročný kontrakt s útočníkom Olivierom

Columbus 5. marca (TASR) - Americký hokejový klub Columbus Blue Jackets podpísal nový šesťročný kontrakt s útočníkom Mathieuom Olivierom v celkovej hodnote 18 miliónov dolárov. Zmluva vojde v platnosť v nasledujúcej sezóne a potrvá do ročníka 2030/31.



Dvadsaťosemročný Olivier neprešiel draftom, no po kariére v kanadskej juniorskej QMJHL mu dal šancu Nashville. V jeho drese okúsil NHL, no príliš sa nepresadil a v roku 2022 zamieril do Columbusu. V prebiehajúcej sezóne odohral 61 zápasov a nazbieral 21 bodov (12+9). Celkovo nastúpil v NHL na 229 duelov a pripísal si 25 gólov a 30 asistencií. V piatich stretnutiach play off nebodoval.



"Zach Werenski, Sean Monahan a Mathieu Olivier majú moje veľké uznanie, pretože títo chlapi dokázali vždy zabrať v náročných časoch, keď to tím potreboval. Všetci traja sú skutoční profesionáli. Mladí chalani sa od nich môžu učiť," povedal generálny manažér klubu Don Waddell.