Columbus podpísal ročný kontrakt s útočníkom Labancom

Columbus 5. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Columbus Blue Jackets podpísalo s útočníkom Kevinom Labancom ročný jednocestný kontrakt na 775.000 dolárov. Dvadsaťosemročný hokejista predtým neuspel na skúške v New Jersey, hoci v štyroch prípravných stretnutiach v drese Devils strelil šesť gólov a pridal asistenciu.



Američanovi so slovenskými koreňmi vypršala po minulej sezóne štvorročná zmluva so San Jose a novú mu Sharks neponúkli. V uplynulom ročníku si v drese "žralokov" pripísal iba 46 štartov v základnej časti s bilanciou dva góly a sedem asistencií. Najviac mu v zámorskej profilige vydarila sezóna 2018/2019, keď v 82 dueloch zaznamenal 56 bodov (17+39). Labanc reprezentoval USA na MS 2021 v Rige, kde pomohol svojej krajine k zisku bronzu. Informáciu priniesla agentúra AP.