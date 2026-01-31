< sekcia Šport
Columbus potiahol štvorbodový Coyle, Chicago prehralo 5.zápas za sebou
Obranca Zach Werenski z Columbusu má na konte 40 asistencií a túto hranicu dosiahol už tretiu sezónu po sebe. Je jediným hráčom Blue Jackets s takouto dlhou sériou.
Chicago 31. januára (TASR) - Americký hokejista Charlie Coyle zaznamenal svoj druhý hetrik v NHL a pridal aj jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL. Jeho tím Columbus Blue Jackets zvíťazil na ľade Chicaga Blackhawks 4:2 a pripravil mu piatu prehru po sebe.
Tridsaťtriročný útočník bodoval v treťom zápase za sebou a počas tejto série zaznamenal deväť bodov (päť gólov a štyri asistencie). „Niekedy je vtipné, ako to v hokeji funguje. Raz sa cítite skvele a ide vám to, inokedy sa cítite skvele, ale nevyjde to. A potom je prípad, kedy sa cítite hrozne, ale ste na konci niekoľkých dobrých akcií. Ale nech hráme kdekoľvek, sa snažíme hrať správnym spôsobom a nemyslieť na to,“ citoval Coyleho portál nhl.com.
Connor Bedard zaznamenal v drese domácich gól a asistenciu a Tyler Bertuzzi dve asistencie. „Je to ťažká liga, takže len musíme nájsť spôsob, ako zvíťaziť,“ uviedol Bedard.
NHL - sumár:
Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly: 20. Bedard (Vlasic, Bertuzzi), 31. Nazar (Bedard, Bertuzzi) – 20. Coyle (Werenski, Marčenko), 22. Coyle, 27. Olivier (Coyle, Werenski), 59. Coyle (Sillinger, Olivier). Brankári: Knight - Merzlikinš, strely na bránku: 24:26.
