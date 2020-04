Columbus si ponecháva brankára Korpisala na ďalšie dva roky

New York 18. apríla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets predĺžil o dva roky zmluvu s brankárom Joonasom Korpisalom. Priemerný ročný zárobok fínskeho brankára bude 2,8 milióna amerických dolárov.



Dvadsaťpäťročný Korpisalo má v prerušenej sezóne percentuálnu úspešnosť zákrokov 91,1 a priemer 2,6 inkasovaného gólu na zápas. Vyslúžil si aj nomináciu na All Star víkend, pre zranenia kolena ho ale vynechal. Po skončení sezóny by sa stal obmedzeným voľný hráčom.



"Je to mladý, talentovaný brankár s veľkou morálkou a túžbou vyhrávať. Sme veľmi radi, že jeho zlepšovanie napreduje," uviedol pre portál TSN generálny manažér klubu Jarmo Kekäläinen.