Columbus prišiel v jednom dueli o obrancov Werenského i Blankenburga

Columbus 12. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets sa bude musieť do konca sezóny zaobísť bez obrancu Zacha Werenského, ktorého vyradilo zranenie ramena. Ďalší zadák tímu Nick Blankenburg vynechá pre zlomeninu členka šesť až osem týždňov. Obaja sa zranili vo štvrtkovom dueli proti Philadelphii (5:2).



Werenski na konci prvej tretiny nešťastne narazil do mantinelu pri snahe zasiahnuť telom protihráča Travisa Konecneho. Blankenburg si privodil zranenie v polovici tretej časti hry, no duel dohral a v závere dokonca skóroval do prázdnej bránky. Blue Jackets sú už od konca októbra pre zlomeninu nohy aj bez obrancu Adama Boqvista, pripomenula agentúra AP. Z farmy v Clevelande preto klub povolal trojicu Gavin Bayreuther, Marcus Björk a David Jiříček.