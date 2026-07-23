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Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
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Columbus sa dohodol na trojročnej zmluve s brankárom Greavesom

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Brankár Columbus Blue Jackets Jet Greaves (73) blokuje strelu krídla Montreal Canadiens Juraja Slafkovského (20) v prvej tretine hokejového zápasu NHL v Columbuse, pondelok 17. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Greaves má za sebou aj debut v kanadskom národnom tíme. „Javorové listy“ reprezentoval na MS vo Švajčiarsku.

Autor TASR
Columbus 23. júla (TASR) - Kanadský hokejový brankár Jet Greaves bude vo svojej kariére pokračovať v organizácii NHL Columbus Blue Jackets. Dvadsaťpäťročný gólman podpísal so súčasným zamestnávateľom trojročnú zmluvu v celkovej hodnote 15 miliónov amerických dolárov.

Dohodu oznámil vo štvrtok generálny manažér klubu Don Waddell: „Jet je charakterovo silný, talentovaný a atletický brankár. Stal sa dôležitou súčasťou nášho klubu. Naším zámerom bolo vždy uzavrieť s ním zmluvu, ktorá by zaistila, že zostane v drese Blue Jackets. Sme nadšení, že sa nám to podarilo.“

Greaves zakončil uplynulú sezónu s priemerom 2,60 inkasovaných gólov na zápas. Stal sa piatym brankárom v histórii klubu, ktorý vychytal 25 víťazstiev za jeden ročník. V 55 dueloch zaznamenal dve čisté kontá a s úspešnosťou zákrokov 90,8% sa umiestnil na spoločnom šiestom mieste medzi všetkými brankármi profiligy.

Greaves má za sebou aj debut v kanadskom národnom tíme. „Javorové listy“ reprezentoval na MS vo Švajčiarsku. Informovala agentúra AP.
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