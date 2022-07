Klub NHL Columbus sa dohodol s Lainem na štvorročnom kontrakte

Columbus 23. júla (TASR) - Fínsky hokejista Patrik Laine sa dohodol na novej zmluve s Columbusom Blue Jackets. S klubom zámorskej NHL podpísal štvorročný kontrakt v hodnote 34,8 milióna amerických dolárov.



Laineho pokračovanie v americkom tíme bolo neisté po príchode Johnnyho Gaudreaua, ktorý dostal sedemročnú zmluvu v hodnote 66,5 milióna dolárov. Otázka bola, či dokáže Columbus poskytnúť obmedzenému voľnému hráčovi ponuku, ktorou neprekročí platový strop a zároveň bude pre Fína dostačujúca. "Podpis zmluvy s Patrikom Lainem bol toto leto jednou z našich hlavných priorít. Je to výnimočný hráč a elitný strelec a veľmi dobre k nám zapadol," uviedol generálny manažér klubu Jarmo Kekäläinen pre AP.



Dvadsaťštyriročný útočník prišiel do klubu v roku 2021 z Winnipegu a v uplynulej sezóne si pripísal 56 bodov (26+30) v 56 zápasoch základnej časti. Celkovo má v NHL na konte 184 gólov a 158 asistencií. Tím v nadchádzajúcom ročníku zabojuje o návrat do play off, kde sa naposledy predstavil v roku 2020.