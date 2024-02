Columbus ukončil desaťzápasovú víťaznú sériu NY Rangers

NHL - výsledky:



New Jersey - Tampa Bay 1:4, Pittsburgh - Philadelphia 7:6, Buffalo - Carolina 3:2 pp a sn, Carolina - New York Rangers 4:2, Chicago - Detroit 2:3 pp, Winnipeg - Arizona 4:3 pp, Anaheim - Nashville 2:4

New York 26. februára (TASR) - Hokejisti Columbusu vyhrali v nočnom zápase NHL nad New Yorkom Rangers 4:2. Posledný tím Východnej konferencie ukončil víťaznú sériu jej lídra, ktorý predtým vyhral v desiatich dueloch za sebou. Piate víťazstvo v rade dosiahli hráči Detroitu aj Nashvillu, ktorí vyhrali na klziskách súperov.Red Wings vyhrali na ľade Chicaga 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Patrick Kane, ktorý prežil najúspešnejšie roky kariéry práve v drese Blackhawks. Zápasu predchádzal ceremoniál, počas ktorého domáci klub vyvesil dres bývalého obrancu Chrisa Cheliosa (číslo 7) pod strop arény. Kane sa stal piatym hráčom, ktorý v predĺžení rozhodol o víťazstve v prvom zápase proti svojmu bývalému klubu.Hráči Buffala dokázali prvýkrát v sezóne vyhrať v troch zápasoch za sebou. Na tesné víťazstvo v Montreale a Columbuse nadviazali domácim triumfom proti Caroline. Vyhrali 3:2 po samostatných nájazdoch, rozhodujúci premenil Casey Mittelstadt. Carolina prehrala dva zápasy za sebou prvýkrát od 24. decembra.Hráči Nashvillu dosiahli piate víťazstvo v rade, keď na ľade Anaheimu triumfovali 4:2. Zakončili tým päťzápasový trip po západnom pobreží, počas ktorého získali plný počet bodov.Útočník Mark Scheifele sa podieľal na všetkých štyroch góloch Winnipegu, ktorý zvíťazil nad Arizonou 4:3 po predĺžení. Druhýkrát v mesiaci mal v zápase bilanciu 1 gól a 3 asistencie. Rozhodujúci gól strelil útočník Kyle Connor, ktorý si tým zopakoval víťazný gól z predĺženia v predošlom zápase na ľade Chicaga. Jets vyhrali v treťom zápase za sebou a nad Coyotes triumfovali už 10. stretnutí za sebou. Arizona čaká už vyše mesiaca na víťazstvo, od 23. januára prehrali v 12 zápasoch za sebou.V tradičnom "derby" o Pensylvániu uspeli hráči Pittsburghu, ktorí na domácom ľade zdolali Philadelphiu 7:6. Tyson Foerster a Scott Laughton z Philadelphie a Bryan Rust z Pittsburghu nazbierali po tri kanadské body za 2 góly a asistenciu. Kapitán "tučniakov" Sidney Crosby pridal ku gólu tri asistencie. V ročníku 2023/24 nazbieral už 60 kanadských bodov (32+28) a na túto métu sa dostal šestnástýkrát v kariére. V zápase sa príliš nevyznamenali brankári - domáci Tristan Jarry mal úspešnosť zákrokov 71,40 percent, Cal Petersen z Philadelphie 78,10.Hráči Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom vyhrali v zámorskej NHL na ľade New Jersey 4:1. Štyrmi bodmi (1+3) sa v drese hostí blysol Nikita Kučerov a ako prvý hráč v prebiehajúcej sezóne pokoril 100-bodovú hranicu. Na konte má 102 bodov za 38 gólov a 64 asistencií v 59 stretnutiach. Černák za Tampu a ani jeho krajan Šimon Nemec v drese New Jersey nebodovali.Kučerov zaznamenal minimálne 100 bodov v jednom ročníku štvrtýkrát v kariére a v druhej sezóne za sebou. V minulej dosiahol 113 bodov (30+83) v 82 dueloch. Jeho maximum je 128 bodov (41+87) z ročníka 2018/19. Proti New Jersey asistoval pri prvých troch zásahoch svojho tímu a skóre spečatil v závere gólom do prázdnej bránky. Kanadské bodovanie vedie s náskokom šiestich bodov pred Nathanom MacKinnonom z Colorada. Métu 100 bodov dosiahol v nedeľu najrýchlejšie v histórii Lightning, prekonal svoje vlastné klubové maximum z ročníka 2018/19, vtedy na to potreboval 62 duelov.Brandon Hagel si v drese hostí pripísal gól a dve asistencie. Černák odohral za Tampu 18:48 min s jedným plusovým bodom, Nemec strávil na ľade 19:07 min a dostal jeden menší trest za hákovanie.