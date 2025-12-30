< sekcia Šport
Columbus vymenil Činachova do Pittsburghu za Heinena a draftové voľby
Pittsburgh 30. decembra (TASR) - Ruský hokejista Jegor Činachov sa v rámci zámorskej NHL sťahuje z Columbusu do Pittsburghu. Penguins ho získali výmenou za iného útočníka Dantona Heinena, výber v 2. kole budúcoročného draftu a voľbu v 3. kole draftu v roku 2027.
Činachov prejavil už v lete záujem odísť z Columbusu. Dvadsaťštyriročný krídelník vtedy ešte v tíme zostal, v doterajšom priebehu sezóny však dostal šancu iba v 28 zápasoch, v ktorých zaznamenal tri góly a tri asistencie. V uplynulých dvoch stretnutiach sa nezmestil do zostavy Blue Jackets. Po sezóne sa mu skončí dvojročná zmluva, ktorá mu garantuje ročný plat 2,1 mil. dolárov. Ak nepodpíše novú, stane sa neobmedzeným voľným hráčom. Činachov, ktorého si Columbus vybral v drafte 2020 v 1. kole z 21. miesta, celkovo odohral v NHL 204 duelov, v nich nazbieral 77 bodov (37+40). „Veríme, že zmena prostredia je v najlepšom záujme jeho i klubu. Ďakujeme mu za jeho prínos za uplynulých päť sezón,“ uviedol pre web profiligy Don Waddell, generálny manažér Blue Jackets.
O šesť rokov starší Heinen si v aktuálnom ročníku pripísal v drese Penguins 13 štartov so ziskom dvoch bodov (1+1). V uplynulých štyroch dueloch bol len zdravým náhradníkom. Po tejto sezóne mu takisto vyprší dvojročný kontrakt so sezónnym platom 2,25 mil. dolárov.
