Columbus sa stal majstrom MLS, zdolal vo finále play off Seattle

play off MLS - finále:



Columbus Crew - Seattle Sounders 3:0 (2:0)



Góly: 25. a 82. Zelarayan, 31. Etienne



Washington 13. decembra (TASR) - Futbalisti Columbusu Crew sa stali majstrami najvyššej zámorskej súťaže Major League Soccer (MLS). V noci na nedeľu zdolali vo finále play off na domácom ihrisku Seattle Sounders 3:0 a získali prestížny MLS Cup.Hrdinom stretnutia sa stal argentínsky ofenzívny stredopoliar Lucas Zelarayan, ktorý strelil dva góly a na tretí prihral. Najprv sa presadil v 25. minúte, keď z prvej poslal do siete dlhý center z pravej strany, o šesť minút neskôr našiel nezištnou prihrávkou Derricka Etiennea, ktorý šikovne obstrelil brankára hostí, a krátko pred koncom spečatil triumf Columbusu strelou z hranice šestnástky.Pre Crew je to po roku 2008 druhý titul v MLS, Seattle išiel do finále ako obhajca trofeje. Columbus sa musel vyrovnať s absenciou svojich opôr Darlingtona Nagbeho a Pedra Santosa, ktorých vyradil z hry pozitívny test na koronavírus. "" povedal tréner Caleb Porter.