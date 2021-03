Columbus získal obrancu Lehtonena z Toronta za brankára Vehviläinena

Columbus/Toronto 13. marca (TASR) - Fínsky hokejový obranca Mikko Lehtonen zamieril v rámci výmeny z Toronta Maple Leafs do Columbusu Blue Jackets. Opačným smerom sa sťahoval jeho krajan brankár Veini Vehviläinen. Kluby o tom informovali na oficiálnych stránkach.



Pre 27-ročného Lehtonena je sezóna 2020/2021 prvá v NHL. Jeho dovtedajšia kariéra sa odvíjala v európskych súťažiach. V sezóne 2019/2020 obliekal dres Jokeritu Helsinki v KHL a so 49 kanadskými bodmi bol najproduktívnejší obranca súťaže. Následne podpísal ročný kontrakt s Torontom, no pre posunutý štart ligy začal prebiehajúcu sezónu opäť v Jokerite. V 17 zápasoch získal 17 bodov (8 gólov, 9 asistencií). Za Toronto odohral 9 stretnutí, v ktorých získal 3 body za asistencie. Jeho brat Matias pôsobí v sezóne 2020/2021 v extraligových Michalovciach.



Aj pre 24-ročného Vehviläinena ide o prvú zmenu dresu v rámci NHL. Columbus ho draftoval v roku 2018, ale v prvom tíme "modrokabátnikov" dostal iba jednu príležitosť v sezóne 2020/2021. Pôsobil najmä vo farmárskej AHL, ročník 2020/2021 začal vo fínskom klube JYP Jyväskylä.