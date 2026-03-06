< sekcia Šport
Columbus získal z Vancouveru útočníka Garlanda
Dvadsaťdeväťročný Garland nazbieral v tejto sezóne za Vancouver 26 bodov (7+19) v 50 zápasoch. Blue Jackets ho angažovali po tom, ako sa zranil Mason Marchment.
Autor TASR
New York 6. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets získal deň pred uzávierkou prestupov útočníka Conora Garlanda. Americký majster sveta z roku 2025 prišiel z Vancouveru Canucks výmenou za 2. kolo draftu 2028 a výber v 3. kole 2026. Informáciu priniesol web nhl.com.
Dvadsaťdeväťročný Garland nazbieral v tejto sezóne za Vancouver 26 bodov (7+19) v 50 zápasoch. Blue Jackets ho angažovali po tom, ako sa zranil Mason Marchment. „Conor je všestranný hráč, ktorý dokáže priniesť energiu do našej zostavy. Teším sa, že sa stal súčasťou Blue Jackets,“ povedal generálny manažér Columbusu Don Waddell.
Garland je v poslednom roku päťročného kontraktu, ktorý podpísal s Canucks v júli 2021. Jeho celková hodnota je 24,75 milióna dolárov, ročne si zarobí 4,95 milióna. Prvé tri sezóny v NHL hral za Arizonu Coyotes (2018-2021), od leta 2021 bol hráčom Canucks. Vancouer nemá reálnu šancu na postup do play off, a preto sa rozhodol pre zmeny v tíme. Uzávierka prestupov v NHL je v piatok 6. marca o 21:00 SEČ.
