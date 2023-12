Coman a Mazraoui budú chýbať Bayernu v najbližších dvoch zápasoch

Mníchov 13. decembra (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov budú v najbližších dvoch zápasoch chýbať krídelník Kingsley Coman a obranca Noussair Mazraoui. Comana trápi problém so stehenným svalom, ktorý si zranil v utorňajšom zápase Ligy majstrov na ihrisku Manchestru United (1:0). Problémy so stehenným svalom má aj Mazraoui, ktorý odstúpil z utorňajšieho zápasu po prvom polčase.



Pre Bayern sa víťazstvom na ihrisku anglického klubu skončila skupinová fáza LM. Do vyraďovacej postúpil z prvého miesta, keď v šiestich zápasoch stratil iba dva body za bezgólovú remízu s FC Kodaň. Coman a Mazraoui vynechajú ligové stretnutia proti Stuttgartu a Wolfsburgu.