Coman je údajne na odchode z Bayernu Mníchov

Berlín 27. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Kingsley Coman zrejme opustí Bayern Mníchov. Podľa denníka L'Equipe o tom informoval svojich blízkych.



Dvadsaťosemročný krídelník nie je údajne spokojný s tým, že vedenie nemeckého klubu sa chystá predať hráčov s najväčšími platmi. Nový klub však momentálne nie je pre Comana v dohľade a do letného prestupového obdobia zostáva už len pár dní.



Coman v minulosti prejavil záujem hrať v Premier League. Šepkalo sa o záujme klubov ako Manchester City, Arsenal a Liverpool. Medzitým sa objavili správy o potenciálnych rozhovoroch so saudskoarabským klubom Al-Hilal, kde hrá aj brazílsky útočník Neymar. Presun do saudskoarabskej ligy by však skomplikoval Comanove šance hrať za národný tím Francúzska.



Coman prišiel do Bayernu v roku 2015, o päť rokov neskôr skóroval vo finále Ligy majstrov proti Parížu Saint Germain (1:0). S Bayernom má zmluvu do roku 2027. "Nebudeme komentovať fámy o záverečných dňoch prestupového obdobia," povedal generálny riaditeľ bavorského klubu Jan Christian Dreesen.