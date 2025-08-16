< sekcia Šport
Coman odišiel po desiatich rokoch z Bayernu, podpísal s Al-Nassr
Rijád 16. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov prišiel o jedného z pilierov zostavy úspešnej éry predchádzajúcich rokov. Kingsley Coman sa po desiatich rokoch rozhodol opustiť káder „Bavorov" a prestúpil do saudskoarabského Al-Nassr.
Podľa medializovaných správ zinkasuje mníchovský celok za Comana 25 miliónov eur, konečná čiastka sa môže navýšiť o bonusy na 30 miliónov eur. Zároveň sa zníži platová záťaž klubu, 29-ročný francúzsky útočník mal ročný plat vo výške 19 miliónov eur. V Saudskej Arábii mal dostať 20 až 25 miliónov ročne.
Comanovi sa po letných príchodoch zmenila rola v tíme, navyše jeho angažovanie podporoval Cristiano Ronaldo. „Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať Kingsleymu Comanovi za unikátny spoločný čas. Gólom vo finále Ligy majstrov v roku 2020 si zabezpečil miesto v klubovej histórii. Coman bude stále súčasťou Bayernu a prajeme mu všetko dobré do novej výzvy,“ vyjadril sa športový riaditeľ Max Eberl pre oficiálnu klubovú webstránku.
V Al-Nassr podpísal Coman trojročný kontrakt. Vedeniu účastníka Pro League sa podarilo v letnom prestupovom období získať tiež Portugalčana Joaa Felixa a Španiela Iniga Martineza.
