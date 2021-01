Coman sa už zapojil do tréningu Bayernu

Mníchov 4. januára (TASR) - Útočníci Kingsley Coman a Joshua Zirkzee, stredopoliar Marc Roca a krajný obranca Bouna Sarr sa v pondelok opäť zapojili do tréningu futbalistov Bayernu Mníchov. Trénerovi Hansimu Flickovi by mali byť k dispozícii na piatkový zápas bundesligy proti Borussii Mönchengladbach.



Štvorica hráčov chýbala pri nedeľňajšom víťazstve nad Mainzom (5:2). V zápase utrpel menší šrám na holennej kosti krídelník Serge Gnabry a vynechal pondelňajší tréning, no zranenie nie je vážne. "Mal som šťastie, že sa nestalo nič horšie. Uvidíme, ako sa to vyvinie," citovala ho agentúra DPA.