Comeback Thiema v Cordobe padol, utrpel nové zranenie ruky

Viedeň 31. januára (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem nebude štartovať ani na turnaji ATP v argentínskej Cordobe. Oznámil to v pondelok na sociálnej sieti.



Víťaza US Open 2020 trápi nové zranenie ruky, pričom pre zranené zápästie už nehral viac ako sedem mesiacov. Vo svetovom rebríčku preto klesol na 37. miesto. Pôvodne dúfal, že túto sezónu začne na argentínskej antuke, teraz sú otázne aj jeho štarty v Buenos Aires, Riu de Janeiro či Santiagu de Chile.



"Je mi to veľmi ľúto, ale utrpel som zranenie kĺbov. Pozitívne je, že zápästie je OK. Cítim bolesti v rukách, nemám tiež zápasovú prax, preto som sa musel z Cordoby odhlásiť. Som smutný, ale vrátim sa tam, keď budem stopercentne v poriadku," citovala agentúra AFP slová 28-ročného dvojnásobného finalistu Roland Garros, resp. finalistu Australian Open 2020.