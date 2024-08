Community Shield získal Manchester City po víťazstve nad United

anglický Superpohár - FA Community Shield /Wembley/:



Manchester City - Manchester United 1:1 (0:0), 7:6 v rozstrele z 11 m



Góly: 89. Silva - 82. Garnacho. Rozstrel z 11 m: B. Fernandes 0:1, B. Silva nedal, Dalot 0:2, De Bruyne 1:2, Garnacho 1:3, Haaland 2:3, Sancho nedal, Savio 3:3, Casemiro 3:4, Ederson 4:4, McTominay 4:5, Nunes 5:5, Martinez 5:6, Dias 6:6, Evans nedal, Akanji 7:6

Londýn 10. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa stali siedmykrát v histórii víťazmi anglického Superpohára. V sobotňajšom zápase FA Community Shield vo Wembley zdolali mestského rivala United 7:6 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa skončil duel nerozhodne 1:1. Citizens triumfovali v súťaži po troch prehrách za sebou a prvýkrát od roku 2019. Súperovi odplatili prehru z májového finále Pohára FA.ManCity začali pod vedením trénera Pepa Guardiolu deviatu sezónu. Španielsky kouč nemohol počítať so službami svojho krajana a kľúčového stredopoliara Rodriho. Guardiola pri tvorbe základnej zostavy prekvapil a na jeho miesto poslal debutanta v A-tíme Nica O´Reillyho. Iba na lavičke začali Bernando Silva či Kevin De Bruyne, namiesto ktorých dostali priestor Oscar Bobb a James McAtee. Viacero absencií musel riešiť koučErik ten Hag. V útoku mu chýbal dánsky zakončovateľ Rasmus Höjlund, v defenzíve nemohol počítať s kvartetom Victor Lindelöf, Tyler Malacia, Luke Shaw a Aaron Wan-Bissaka, ktorý je na odchode z klubu.Do prvej veľkej šance sa dostal v 22. minúte Bobb, ktorý sa šikovne v šestnástke zbavil dvojice brániacich hráčov, z dobrej palebnej pozície však poslal loptu nad bránu. City mali v úvodnom dejstve územnú prevahu, blízko ku gólu bol v 25. minúte McAtee, ale jeho strela mierila do žrde. Šance si na opačnej strane vypracovali po polhodine aj hráči United, no rovnako ako ich protivník, nedokázali trafiť priestor brány.Podarilo sa to až Brunovi Fernandesovi v 54. minúte, ktorý nádhernou strelou spoza šestnástky prekonal Edersona, jeho radosť však prekazil ofsajdový verdikt. Pred uplynutím hodiny hry ako prvý zasiahol do zostavy ten Hag, ktorý vymenil až kvarteto hráčov. V 75. minúte spálil tutovku Marcus Rashford, ktorému predložil loptu pred odkrytú bránu striedajúci Alejandro Garnacho. Dvadsaťročný Argentínčan sa v 82. minúte blysol individuálnym prienikom do pokutového územia, tentoraz už nehľadal spoluhráčov, ale strelou k žrdi poslal United do vedenia. City v závere zabrali a po centri Bobba hlavičkoval Bernardo Silva, ktorý poslal duel do rozstrelu. V ňom už v prvej sérii práve autor vyrovnávajúceho presného zásahu skomplikoval situáciu svojmu tímu nepremeneným pokusom. Jeho zaváhanie však dokázal napraviť vo štvrtej sérii brankár Ederson, ktorý vytesnil na žrď strelu Jadona Sancha. Za stavu 6:6 nedokázal prekonať brazílskeho brankára ani obranca Jonny Evans a Manuel Akanji potvrdil v sérii číslo osem triumf Guardiolovho tímu.