Anglický Superpohár pre Leicester, zdolal Manchester City 1:0

Anglický Superpohár - FA Community Shield:



Leicester City - Manchester City 1:0 (0:0)



Gól: 89. Iheanacho (z 11 m)



Londýn 7. augusta (TASR) - Prvú trofej sezóny v Anglicku získali futbalisti Leicestru City. Víťaz FA Cup-u zdolal v sobotňajšom zápase FA Community Shield na londýnskom štadióne Wembley úradujúceho majstra Manchester City 1:0. Anglický Superpohár získal prvýkrát v histórii. Jediný gól stretnutia padol minútu pred koncom riadneho hracieho času z pokutového kopu, ktorý premenil nigérijský útočník Kelechi Iheanacho.Najväčšiu šancu v prvom polčase si vypracovali nebezpečnejšie "líšky", no pokus kapitána Jamieho Vardyho skončil na žrdi brány Zacka Steffena. V 65. minúte poslal tréner Pep Guardiola do hry Jacka Grealisha, čerstvú posilu City za rekordných 100 miliónov libier. "Citizens" mali síce lepšie držanie lopty, no do výraznejšej príležitosti sa nedostali. Zápas napokon rozhodol faul Nathana Akeho, ktorý v pokutovom území namiesto lopty trafil nohy Iheanacha a ten prudkou strelou prekonal brankára Steffena.