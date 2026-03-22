Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. marec 2026
< sekcia Šport

Como deklasovalo Pisu 5:0 a poistilo si štvrtú priečku

Filip Stojikovič z Pisy a Diego Carlos z Como (vpravo) bojujú o loptu počas futbalového zápasu Serie A medzi Como a Pisou v talianskom meste Como v nedeľu 22. marca 2026. Foto: TASR/AP

Hostia zostávajú v tabuľke na poslednom 20. mieste.

Autor TASR
,aktualizované 
Rím 22. marca (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona prehrali v 30. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 0:1. Jediný gól zaznamenal v 38. minúte strelou spoza šestnástky domáci Davide Zappacosta. Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za Hellas v 66. minúte. Jeho tím figuruje v tabuľke na predposlednom 19. mieste, od pásma záchrany ho delí deväť bodov. Atalanta si upevnila siedmu priečku.

Na ôsmu pozíciu sa posunulo Lazio, ktoré si pripísalo tretí triumf za sebou, keď zvíťazilo v Bologni 2:0 vďaka dvom gólom Kennetha Taylora. Hráči Coma natiahli víťaznú sériu v lige už na päť zápasov. V nedeľu deklasovali nováčika Pisu 5:0 a poistili si štvrtú priečku, ktorá by znamenala účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov 2026/2027. Hostia zostávajú na poslednom 20. mieste.



Serie A - 30. kolo:

Calcio Como - AC Pisa 5:0 (2:0)

Góly: 7. Diao, 29. Douvikas, 48. Baturina, 75. Paz, 81. Perrone



Atalanta Bergamo - Hellas Verona 1:0 (1:0)

Gól: 38. Zappacosta

/T. Suslov (Hellas) nastúpil v 66. min/



FC Bologna - Lazio Rím 0:2 (0:0)

Góly: 72. a 82. Taylor
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?