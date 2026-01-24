< sekcia Šport
Como deklasovalo v 22. kole talianskej ligy FC Turín 6:0
Dva góly domácich vsietil grécky útočník Anastasios Douvikas.
Autor TASR
Rím 24. januára (TASR) - Futbalisti Coma deklasovali v 22. kole najvyššej talianskej súťaže FC Turín 6:0. V neúplnej tabuľke Serie A sa so ziskom 40 bodov posunuli na piate miesto. Dva góly domácich vsietil grécky útočník Anastasios Douvikas.
Serie A - 22. kolo:
Calcio Como - FC Turín 6:0 (2:0)
Góly: 9. a 66. Douvikas, 16. Baturina, 59. Da Cunha (z 11 m), 70. Kuhn, 76. Caqueret
