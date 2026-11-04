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Como porazilo Lens, hetrikom sa blysol Douvikas, City zodlalo Lipsko
Como si svoju premiérovú sezónu v Lige majstrov i v európskych pohároch užíva, navyše hrá vo skvelej forme a potvrdilo to aj na pôde Lens.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 4. novembra (TASR) - Nováčikovia najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaže z Coma deklasovali v stredajšom zápase 4. kola skupinovej fázy Lens na jeho ihrisku vysoko 9:1. Hetrikom sa blysol grécky útočník Anastasios Douvikas. Hráči Manchestru City potvrdili úlohu favoritov a na ihrisku RB Lipsko triumfovali 3:2. Zraneniami sužovaný Neapol bez slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku prehral v Porte 1:4.
Como si svoju premiérovú sezónu v Lige majstrov i v európskych pohároch užíva, navyše hrá vo skvelej forme a potvrdilo to aj na pôde Lens. Po polhodine hry viedlo už 2:0 vďaka dvom zásahom Douvikasa, ktorý v 40. minúte prihral na gól Pazovi a bolo v podstate rozhodnuté. Tím zo severu Talianska sa nezastavil ani po zmene strán a keď Douvikas v 57. minúte skompletizoval hetrik, viedol už 6:0. Grécky útočník je vo výbornej fazóne, vo štvrtom stretnutí LM dal už svoj šiesty gól, ďalších päť má na konte v Serie A. Gól a dve asistencie pridal Paz. Como nakoniec rozstrieľalo domácich 9:1 a s deviatimi bodmi je na štvrtom mieste tabuľky.
Manchester City prišiel do Lipska s cieľom získať tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne LM. V 37. minúte ho za ním nasmeroval domáci Lukeba, ktorý si dal vlastný gól. Štyri minúty po zmene strán však Baku z veľkého uhla nachytal brankára Donnarummu, ktorý čakal prihrávku a nepostrážil si pravú žrď. O desať minút vrátil vedenie favoritovi hlavou Fernandez, no domáci odpovedali ešte expresnejšie a v 61. minúte vyrovnal Nusa. Tretíkrát však už zareagovať nedokázali. O triumfe City rozhodol v 78. minúte kanonier Haaland, ktorý si skvele vybral miesto v pokutovom území a v páde usmernil do siete prihrávku Andersona - 3:2.
Neapol nastúpil v Porte s rozsiahlou maródkou, ktorá zasiahla aj Lobotku. Domáci to chceli využiť čo najskôr. Gól Pepeho zo štvrtej minúty neplatil pre ofsajd, ale v 11. minúte si Bednarek našiel úplne voľné miesto v šestnástke pri rohu a hlavou otvoril skóre. Domácich to upokojilo a zamerali sa najmä na defenzívu a protiútoky. Neapolčania nazbierali za 36 minút štyri žlté karty a museli si dávať pozor na disciplínu. Smerom dopredu im to nefungovalo, no v závere polčasu predviedli ojedinelú akciu, po ktorej z dorážky rozvlnil sieť McTominay - 1:1. „Draci“ v druhom polčase stupňovali tlak a v 71. minúte išli opäť do vedenia, keď Gimenez vysunul za obranu Veigu a ten namieril medzi brankárove nohy. Prvý triumf i prvé body Porta v sezóne LM spečatili v závere Kiwior a z penalty Samu.
Arsenal prišiel na Letnú v pozícii veľkého favorita, čo ukázal už v 9. minúte, keď Gyökeres vysunul Maduekeho a ten zblízka otvoril skóre. V 38. minúte pridal druhý gól švédsky útočník. Slavia si v ďalšom priebehu vypracovala niekoľko šancí, ale kontaktný gól prišiel neskoro, až v 90. minúte z kopačky Nowaka. Arsenal má po štyroch dueloch 10 bodov a je tretí, domáci získali doteraz len jeden. V drese Slavie absentoval pre chorobu Ivan Schranz.
Stopercentnú bilanciu si neudržali hráči Betisu Sevilla, ktorí prehrali na pôde Borussie Dortmund 1:2, oba tímy tak majú na konte po deväť bodov. Rovnako nazbierali aj Bruggy, ktoré si na ihrisku PSV Eindhoven (2:1) pripísali už tretie víťazstvo v sérii. Prvé dosiahli hráči nórskeho Vikingu Stavanger, keď doma zdolali azerbajdžanský Sabah FC 4:1.
Futbalisti Fenerbahçe Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zaznamenali cenný skalp, keď na domácej pôde zdolali Liverpool 3:2 a dosiahli prvý triumf v prebiehajúcom ročníku súťaže. Namále mal Real Madrid, ktorý zvíťazil na ihrisku AEK Atény 3:2 až vďaka gólu z nadstaveného času.
Ofenzívne ladený duel v Istanbule otvorili gólovo hostia v 25. minúte vďaka presnej strele tínedžera Nyoniho. Vedenie im však vydržalo len štyri minúty, keď Greenwoodov priamy kop s prispením teču skončil za Alissonom. Podobný priebeh mal aj druhý polčas - na Gakpov center si nabehol Isak, no už o štyri minúty vyrovnal Brown, ku ktorému prepadla lopta v šestnástke. Liverpool sa tretíkrát do vedenia už nedostal. Naopak, absolútne pohorel pri bránení vo vlastnom pásme. Štyria hráči nedokázali odtlačiť Muriqiho, ktorý si vyskočil na padajúci center a rozhodol o cennom triumfe tureckého tímu. Ten v zápase viedol ešte dočasný tréner Dirk Kuyt, už vo štvrtok by ho však mal vystriedať novovymenovaný Emre Belözoglu. Pre Fenerbahce to bolo prvé víťazstvo v sezóne LM a zároveň premiérove v hlavnej fáze od ročníka 2007/08. Liverpool stratil prvé body.
Úvod na štadióne Agia Sophia v Aténach patril domácim hráčom, ktorí síce v 5. minúte nevyužili prečíslenie 4 na 3, no v 12. sa im podarilo otvoriť skóre. Po prihrávke Joviča trafil Koita do horného rohu Courtoisovej brány. Po góle prebral iniciatívu Real, no dlhšie sa nedokázal dostať do vyložených príležitostí. Jeho chvíle prišli po polhodine, prvý zásah Bellinghama neplatil pre ofsajd, ale druhý päťičkou už áno a v 32. minúte bolo 1:1. Ďalší priebeh duelu sa niesol v znamení obliehania brány domácich, no gól padol paradoxne na druhej strane. V 75. minúte ušiel Koita po ľavej strane, našiel Pila a ten trafil medzi brankárove nohy. Real však odpovedal už o tri minúty zásluhou Mbappeho - 2:2. Favoriti sa nakoniec nenechali zahanbiť a na horúcej tureckej pôde triumfovali gólom striedajúceho kapitána Valverdeho z druhej minúty nadstaveného času.
Como si svoju premiérovú sezónu v Lige majstrov i v európskych pohároch užíva, navyše hrá vo skvelej forme a potvrdilo to aj na pôde Lens. Po polhodine hry viedlo už 2:0 vďaka dvom zásahom Douvikasa, ktorý v 40. minúte prihral na gól Pazovi a bolo v podstate rozhodnuté. Tím zo severu Talianska sa nezastavil ani po zmene strán a keď Douvikas v 57. minúte skompletizoval hetrik, viedol už 6:0. Grécky útočník je vo výbornej fazóne, vo štvrtom stretnutí LM dal už svoj šiesty gól, ďalších päť má na konte v Serie A. Gól a dve asistencie pridal Paz. Como nakoniec rozstrieľalo domácich 9:1 a s deviatimi bodmi je na štvrtom mieste tabuľky.
Manchester City prišiel do Lipska s cieľom získať tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne LM. V 37. minúte ho za ním nasmeroval domáci Lukeba, ktorý si dal vlastný gól. Štyri minúty po zmene strán však Baku z veľkého uhla nachytal brankára Donnarummu, ktorý čakal prihrávku a nepostrážil si pravú žrď. O desať minút vrátil vedenie favoritovi hlavou Fernandez, no domáci odpovedali ešte expresnejšie a v 61. minúte vyrovnal Nusa. Tretíkrát však už zareagovať nedokázali. O triumfe City rozhodol v 78. minúte kanonier Haaland, ktorý si skvele vybral miesto v pokutovom území a v páde usmernil do siete prihrávku Andersona - 3:2.
Neapol nastúpil v Porte s rozsiahlou maródkou, ktorá zasiahla aj Lobotku. Domáci to chceli využiť čo najskôr. Gól Pepeho zo štvrtej minúty neplatil pre ofsajd, ale v 11. minúte si Bednarek našiel úplne voľné miesto v šestnástke pri rohu a hlavou otvoril skóre. Domácich to upokojilo a zamerali sa najmä na defenzívu a protiútoky. Neapolčania nazbierali za 36 minút štyri žlté karty a museli si dávať pozor na disciplínu. Smerom dopredu im to nefungovalo, no v závere polčasu predviedli ojedinelú akciu, po ktorej z dorážky rozvlnil sieť McTominay - 1:1. „Draci“ v druhom polčase stupňovali tlak a v 71. minúte išli opäť do vedenia, keď Gimenez vysunul za obranu Veigu a ten namieril medzi brankárove nohy. Prvý triumf i prvé body Porta v sezóne LM spečatili v závere Kiwior a z penalty Samu.
Arsenal prišiel na Letnú v pozícii veľkého favorita, čo ukázal už v 9. minúte, keď Gyökeres vysunul Maduekeho a ten zblízka otvoril skóre. V 38. minúte pridal druhý gól švédsky útočník. Slavia si v ďalšom priebehu vypracovala niekoľko šancí, ale kontaktný gól prišiel neskoro, až v 90. minúte z kopačky Nowaka. Arsenal má po štyroch dueloch 10 bodov a je tretí, domáci získali doteraz len jeden. V drese Slavie absentoval pre chorobu Ivan Schranz.
Stopercentnú bilanciu si neudržali hráči Betisu Sevilla, ktorí prehrali na pôde Borussie Dortmund 1:2, oba tímy tak majú na konte po deväť bodov. Rovnako nazbierali aj Bruggy, ktoré si na ihrisku PSV Eindhoven (2:1) pripísali už tretie víťazstvo v sérii. Prvé dosiahli hráči nórskeho Vikingu Stavanger, keď doma zdolali azerbajdžanský Sabah FC 4:1.
Futbalisti Fenerbahçe Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zaznamenali cenný skalp, keď na domácej pôde zdolali Liverpool 3:2 a dosiahli prvý triumf v prebiehajúcom ročníku súťaže. Namále mal Real Madrid, ktorý zvíťazil na ihrisku AEK Atény 3:2 až vďaka gólu z nadstaveného času.
Ofenzívne ladený duel v Istanbule otvorili gólovo hostia v 25. minúte vďaka presnej strele tínedžera Nyoniho. Vedenie im však vydržalo len štyri minúty, keď Greenwoodov priamy kop s prispením teču skončil za Alissonom. Podobný priebeh mal aj druhý polčas - na Gakpov center si nabehol Isak, no už o štyri minúty vyrovnal Brown, ku ktorému prepadla lopta v šestnástke. Liverpool sa tretíkrát do vedenia už nedostal. Naopak, absolútne pohorel pri bránení vo vlastnom pásme. Štyria hráči nedokázali odtlačiť Muriqiho, ktorý si vyskočil na padajúci center a rozhodol o cennom triumfe tureckého tímu. Ten v zápase viedol ešte dočasný tréner Dirk Kuyt, už vo štvrtok by ho však mal vystriedať novovymenovaný Emre Belözoglu. Pre Fenerbahce to bolo prvé víťazstvo v sezóne LM a zároveň premiérove v hlavnej fáze od ročníka 2007/08. Liverpool stratil prvé body.
Úvod na štadióne Agia Sophia v Aténach patril domácim hráčom, ktorí síce v 5. minúte nevyužili prečíslenie 4 na 3, no v 12. sa im podarilo otvoriť skóre. Po prihrávke Joviča trafil Koita do horného rohu Courtoisovej brány. Po góle prebral iniciatívu Real, no dlhšie sa nedokázal dostať do vyložených príležitostí. Jeho chvíle prišli po polhodine, prvý zásah Bellinghama neplatil pre ofsajd, ale druhý päťičkou už áno a v 32. minúte bolo 1:1. Ďalší priebeh duelu sa niesol v znamení obliehania brány domácich, no gól padol paradoxne na druhej strane. V 75. minúte ušiel Koita po ľavej strane, našiel Pila a ten trafil medzi brankárove nohy. Real však odpovedal už o tri minúty zásluhou Mbappeho - 2:2. Favoriti sa nakoniec nenechali zahanbiť a na horúcej tureckej pôde triumfovali gólom striedajúceho kapitána Valverdeho z druhej minúty nadstaveného času.
Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy:
Borussia Dortmund - Real Betis 2:1 (0:0)
Góly: 49. Silva, 72. Karetsas - 67. Ruibal
FC Porto - SSC Neapol 4:1 (1:1)
Góly: 11. Bednarek, 71. Veiga, 80. Kiwior, 89. Samu (z 11m) - 43. McTominay, ČK: 88. Marin (Neapol)
PSV Eindhoven - Club Bruggy 1:2 (0:1)
Góly: 54. Sano - 25. Tresoldi, 65. Forbs
RB Lipsko - Manchester City 2:3 (0:1)
Góly: 49. Baku, 61. Nusa - 37. Lukeba (vl.), 58. Fernandez, 78. Haaland
RC Lens - Como 1907 1:9 (0:3)
Góly: 65. Aguilar - 7., 32. a 57. Douvikas, 40. Paz, 47. da Cunha, 53. Kempf, 62. Liberali, 69. Baturina, 90.+2 Papaccioli
Slavia Praha - Arsenal Londýn 1:2 (0:2)
Góly: 90. Nowak - 9. Madueke, 38. Gyökeres
Viking Stavanger - Sabah Baku 4:1 (1:1)
Góly: 27. a 90.+4 Botheim, 69. Tripič, 81. Falchener - 11. Mbina, ČK: 78. McCarthy (Baku)
AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellingham, 78. Mbappe, 90.+2 Valverde, ČK: 90.+5 Koita (mimo ihrisko)
Fenerbahçe Istanbul - FC Liverpool 3:2 (1:1)
Góly: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak
/Škriniar odohral za domácich celý zápas/
Borussia Dortmund - Real Betis 2:1 (0:0)
Góly: 49. Silva, 72. Karetsas - 67. Ruibal
FC Porto - SSC Neapol 4:1 (1:1)
Góly: 11. Bednarek, 71. Veiga, 80. Kiwior, 89. Samu (z 11m) - 43. McTominay, ČK: 88. Marin (Neapol)
PSV Eindhoven - Club Bruggy 1:2 (0:1)
Góly: 54. Sano - 25. Tresoldi, 65. Forbs
RB Lipsko - Manchester City 2:3 (0:1)
Góly: 49. Baku, 61. Nusa - 37. Lukeba (vl.), 58. Fernandez, 78. Haaland
RC Lens - Como 1907 1:9 (0:3)
Góly: 65. Aguilar - 7., 32. a 57. Douvikas, 40. Paz, 47. da Cunha, 53. Kempf, 62. Liberali, 69. Baturina, 90.+2 Papaccioli
Slavia Praha - Arsenal Londýn 1:2 (0:2)
Góly: 90. Nowak - 9. Madueke, 38. Gyökeres
Viking Stavanger - Sabah Baku 4:1 (1:1)
Góly: 27. a 90.+4 Botheim, 69. Tripič, 81. Falchener - 11. Mbina, ČK: 78. McCarthy (Baku)
AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellingham, 78. Mbappe, 90.+2 Valverde, ČK: 90.+5 Koita (mimo ihrisko)
Fenerbahçe Istanbul - FC Liverpool 3:2 (1:1)
Góly: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak
/Škriniar odohral za domácich celý zápas/
Tabuľka:
1. Paríž St. Germain 4 4 0 0 20:5 12
2. Real Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. FC Arsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. AC Como 4 3 0 1 19:6 9
5. FC Barcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. FC Liverpool 4 3 0 1 14:10 9
------------------------------------------
9. Club Bruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Betis Sevilla 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia Dortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern Mníchov 4 2 2 0 12:5 8
14. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter Miláno 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK Linz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester United 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray Istanbul 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce Istanbul 4 1 2 1 6:11 5
20. AS Rím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar Doneck 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking Stavanger 4 1 1 2 9:10 4
23. Atletico Madrid 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV Eindhoven 4 1 1 2 3:4 4
------------------------------------------
25. FK Bodö/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC Porto 4 1 0 3 6:7 3
27. SSC Neapol 4 1 0 3 6:11 3
28. FC Villarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
. RB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah Baku 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord Rotterdam 4 1 0 3 4:11 3
33. RC Lens 4 1 0 3 4:16 3
34. Slávia Praha 4 0 1 3 5:9 1
35. OSC Lille 4 0 1 3 4:10 1
36. SLOVAN BRATISLAVA 4 0 0 4 1:17 0
1. Paríž St. Germain 4 4 0 0 20:5 12
2. Real Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. FC Arsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. AC Como 4 3 0 1 19:6 9
5. FC Barcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. FC Liverpool 4 3 0 1 14:10 9
------------------------------------------
9. Club Bruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Betis Sevilla 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia Dortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern Mníchov 4 2 2 0 12:5 8
14. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter Miláno 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK Linz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester United 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray Istanbul 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce Istanbul 4 1 2 1 6:11 5
20. AS Rím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar Doneck 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking Stavanger 4 1 1 2 9:10 4
23. Atletico Madrid 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV Eindhoven 4 1 1 2 3:4 4
------------------------------------------
25. FK Bodö/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC Porto 4 1 0 3 6:7 3
27. SSC Neapol 4 1 0 3 6:11 3
28. FC Villarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
. RB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah Baku 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord Rotterdam 4 1 0 3 4:11 3
33. RC Lens 4 1 0 3 4:16 3
34. Slávia Praha 4 0 1 3 5:9 1
35. OSC Lille 4 0 1 3 4:10 1
36. SLOVAN BRATISLAVA 4 0 0 4 1:17 0