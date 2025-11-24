< sekcia Šport
Como vyhralo na ihrisku FC Turín 5:1 v dueli 12. kola Serie A
Turín prehral prvýkrát po šiestich stretnutiach a je dvanásty.
Autor TASR
Rím 24. novembra (TASR) - Futbalisti Coma vyhrali v pondelkovom dueli 12. kola Serie A na ihrisku FC Turín presvedčivo 5:1 a ligovú šnúru bez prehry natiahli už na desať zápasov. V tabuľke sa posunuli o bod pred Juventus na šiestu priečku, dvoma gólmi im k tomu pomohol mladý holandský útočník Jayden Addai. Como jediný raz v sezóne prehralo ešte koncom augusta v Bologni, v lige má bilanciu 5-6-1. Turín prehral prvýkrát po šiestich stretnutiach a je dvanásty.
Serie A - 12. kolo:
FC Turín – Como 1907 1:5 (1:1)
Góly: 45.+2 Vlašič (z 11m) – 36. a 52. Addai, 72. Ramon, 78. Paz, 86. Baturina
