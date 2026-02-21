Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. február 2026Meniny má Eleonóra
< sekcia Šport

Como vyhralo na pôde Juventusu 2:0 v 26. kole Serie A

.
Turín - Hráč Juventusu Teun Koopmeiners (vľavo) a Maxence Caqueret z AC Como v zápase 26. kola talianskej Serie A Juventus Turín - AC Como v Turíne 21. februára 2026. Foto: TASR/AP

Hráči „starej dámy“ navyše prehrali utorkový duel Ligy majstrov na ihrisku Galatasarayu Istanbul 2:5.

Autor TASR
Turín 21. februára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín nedokázali vyhrať v treťom dueli talianskej Serie A za sebou. V sobotu doma privítali v rámci 26. kola Como, ktorému podľahli 0:2. Mužstvo trénera Cesca Fabregasa sa vďaka gólom Mergima Vojvodu a Mexencea Caquereta dostalo na rozdiel bodu od piateho Juventusu.

Hráči „starej dámy“ navyše prehrali utorkový duel Ligy majstrov na ihrisku Galatasarayu Istanbul 2:5, počas minulého víkendu podľahli v lige Interu a predtým vypadli aj v štvrťfinále Talianskeho pohára. Z víťazstva sa tešili naposledy ešte 1. februára na ihrisku Parmy.



Serie A - 26. kolo:

Juventus Turín - AC Como 0:2 (0:1)

Góly: 11. Vojvoda, 61. Caqueret
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára

ONLINE ZOH 2026: Semifinálový zápas SR: USA - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dynamický február naberá na obrátkach