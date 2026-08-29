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Como získalo na hosťovanie reprezentanta Talianska Ricciho

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Reprezentant Talianska naskočil v predchádzajúcom ročníku do 34 duelov vo farbách AC, do štatistík si zapísal jeden presný zásah.

Autor TASR
Miláno 29. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub Como 1907 získal z AC Miláno na ročné hosťovanie s opciou na prestup 25-ročného talianskeho stredopoliara Samuele Ricciho.

Reprezentant Talianska naskočil v predchádzajúcom ročníku do 34 duelov vo farbách AC, do štatistík si zapísal jeden presný zásah. „Teším sa, že som tu. Od začiatku boli moje prvotné dojmy skvelé. Veľmi sa mi páči projekt, ktorý mi klub odprezentoval. Už sa nemôžem dočkať na spoluprácu s trénerom, s tímom začneme písať novú kapitolu,“ uviedol Ricci pre oficiálnu stránku Coma.
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