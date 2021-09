CONCACAF je otvorená návrhu usporiadať MS každé dva roky

Londýn 14. septembra (TASR) - Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského zväzového futbalu (CONCACAF) si v súvislosti s návrhom usporiadať majstrovstvá sveta každé dva roky necháva "otvorenú myseľ." S revolučným návrhom prišiel bývalý tréner Arsenalu Londýn a v súčasnosti riaditeľ oddelenia rozvoja v Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) Arsene Wenger.



Prezident FIFA Gianni Infantino sľúbil, že strešná organizácia vydá do konca roka rozhodnutie ohľadom tohto návrhu, ktorý by výrazne zasiahol do medzinárodného kalendára. Wengerov návrh sa však stretol s veľkou kritikou Európskej futbalovej únie (UEFA) a nesúhlasí ani Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL). Prezident UEFA Aleksander Čeferin si myslí, že reforma by mohla mať vážny dopad na celú organizáciu futbalu a slovinský funkcionár pohrozil bojkotom v prípade, ak tento návrh prejde.



"Po počiatočnej analýze sme dospeli k tomu, že medzinárodný kalendár potrebuje zmeny. Na návrh FIFA sa budeme pozerať konštruktívne, s otvorená mysľou a v duchu pozitívnej angažovanosti," uvádza sa podľa agentúry DPA v stanovisku CONCACAF. "Teraz nie je čas na strašenie a ani nie je správne, aby v tomto procese dominovali záujmy niekoľkých krajín." Ázijská konfederácia (AFC) takisto uviedla, že "víta rozsiahly konzultačný proces."