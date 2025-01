Conceicao nespokojný po ligovom debute: Najhorší prvý polčas v kariére

Miláno 12. januára (TASR) - Portugalskému trénerovi Sergiovi Conceicaovi nevyšla podľa predstáv ligová premiéra na lavičke futbalistov AC Miláno. Jeho zverenci iba remizovali v domácom zápase 20. kola s trápiacim sa Cagliari 1:1 a nedokázali sa tak posunúť z ôsmeho miesta tabuľky talianskej Serie A. Conceicao priznal, že jeho tímu chýbala iskra a výkon v prvom polčase označil za najhorší, aký zažil počas jeho trénerskej kariéry.



"Očakával som viac, oveľa viac v každej oblasti. Pravdupovediac, ak berieme do úvahy kvalitu nášho kádra, prvý polčas bol pravdepodobne najhorší, aký som zažil počas mojej 13-ročnej trénerskej kariéry," povedal pre Sky Sport Italia 50-ročný kouč, ktorý v závere decembra nahradil na poste krajana Paula Fonsecu. Po bezgólovom prvom polčase sa domáci ujali vedenia v 51. minúte po góle Alvara Moratu, no hostia už o štyri minúty neskôr odpovedali zásahom Nadira Zorteu, ktorý svojou strelou po zemi prekvapil brankára Mikea Maignana. Napriek veľkej snahe už hráči AC ďalší gól nepridali. Nedokázali tak nadviazať na výkony z talianskeho Superpohára v Rijáde, v prvých dvoch zápasoch pod vedením Conceicaa zdolali v semifinále Juventus Turín 2:1 a vo finále pokorili mestského rivala Inter Miláno 3:2.



"Chýbala nám iskra, tempo bolo pomalé. Cagliari v záverečnej polhodine bránilo vzadu všetkými hráčmi, to bola ich stratégia, no my sme mali nájsť spôsob, ako sa cez zhustenú obranu presadiť, veď na to sme sa pripravovali. Neboli sme dostatočne šikovní, aby sa nám to podarilo," hodnotil zápas Conceicao. "Druhý polčas bol z našej strany lepší, mali sme 25 striel na bránu. Cagliari naťahovalo čas, postupne zisťujem, že toto je stratégia v Taliansku. Nie je to problém, len rozhodca mal potom pridať v nadstavenom čase viac ako päť minút. Nie je to výhovorka, tým nie je ani únava po Superpohári, no sú to faktory, ktoré nemôžem ignorovať."



"Rossoneri" získali z uplynulých štyroch ligových zápasov tretíkrát iba bod. Po sobote im patrilo v tabuľke 8. miesto, od štvrtého Lazia a priečky zaisťujúcej účasť v Lige majstrov ich delilo osem bodov, odohrali však o dva zápasy menej ako rímsky klub. Cagliari sa aj po zisku bodu držalo v zóne zostupu, z 18. miesta strácalo na sedemnásty Hellas Verona bod. Za hostí odohral celý duel slovenský obranca Adam Obert. "Bol to takmer dokonalý výkon. Očakávali sme silného súpera s veľkou kvalitou, ktorý triumfoval v Superpohári. My sme ukázali, že sme na správnej ceste, uvedomujeme si, že zachrániť sa v súťaži nebude jednoduché. Podali sme výborný výkon, napriek tomu sme v tabuľke stále tretí od konca," zdôraznil v rozhovore pre klubový web tréner sardínskeho tímu Davide Nicola.



Naplno nebodoval ani Juventus, ktorý v mestskom derby remizoval na pôde FC Turín 1:1. Hostia viedli od 8. minúty po góle Kenana Yildiza, deľbu bodov zariadil Nikola Vlašič. "Stará dáma" tak zostala na piatej priečke, zapísala si šiestu remízu z uplynulých siedmich duelov. "Po tom, ako sme sa ujali vedenia, sme prestali útočiť a stiahli sa dozadu. Domáci si vytvorili nebezpečné situácie len tým, že nakopli loptu do našej šestnástky. Potrebujeme byť agresívnejší, nepredviedli sme si dostatočné množstvo ofenzívnych akcií, aby sme vyhrali zápas," povedal tréner "Juve" Thiago Motta pre DAZN.



Zvíťaziť nedokázala ani Atalanta Bergamo, ktorá uhrala len bezgólovú remízu na pôde Udinese. Víťazstvom by sa pritom dostala o skóre pred vedúci Neapol, na lídra momentálne stráca dva body. Atalanta si vypracovala v Udine málo šancí, naopak mala šťastie, že neinkasovala od oduševneného domáceho tímu. Čiľan Alexis Sanchez dvakrát trafil brvno. "Súper bol lepší než my. Hral intenzívnejšie. My sme sa celý prvý polčas trápili. Mali sme šťastie, že sme neprehrali," poznamenal kormidelník hostí Gian Piero Gasperini.