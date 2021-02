Madrid 27. februára (TASR) - Bývalá španielska tenistka Conchita Martinezová mala pozitívny test na koronavírus.



Wimbledonská víťazka na sociálnych sieťach oznámila, že pozitívny výsledok mala po príchode do Kataru. Momentálne je v karanténe v nemocnici v Dauhe a má mierne príznaky ochorenia Covid-19. Martinezová je trénerka krajanky Garbine Muguruzovej, ktorá by mala od pondelka hrať na turnaji Katar Open. Štyridsaťosemročná Martinezová vyhrala Wimbledon v roku 1994 a Španielsko priviedla k piatim titulom v Pohári federácie. Vlani ju uviedli do tenisovej Siene slávy. Informovala agentúra AP.