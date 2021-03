CONMEBOL chce dohrať kvalifikáciu, žiada Infantina o ochranu

Asuncion 23. marca (TASR) - Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) vyzvala Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby ochránila reprezentačné tímy jej členov. K výzve pristúpila po tom, čo musela zrušiť marcové dve kolá kvalifikácie o postup na MS 2022. Európske kluby totiž odmietli uvoľniť hráčov pre obavy, že po vycestovaní z krajiny by museli pred návratom nastúpiť pre pandémiu koronavírusu do karantény.



Juhoameričania museli už druhýkrát meniť kalendár kvalifikácie, pred rokom odložili štyri kolá počas prvej vlny pandémie. Tímy majú momentálne odohraté štyri stretnutia. Do konca kvalifikácie by mali absolvovať ešte 14. "Naša konfederácia si zachováva tradičný formát kvalifikácie, pretože sa riadime mottom, že všetko sa má rozhodnúť na trávniku. Žiadame prezidenta Gianiho Infantina, aby urgentne pracoval na ochrane nášho futbalového hnutia," vyhlásil prezident CONMEBOLu Alejandro Dominguez počas konfederačného kongresu v paraguajskom Asuncione v obave, že sa kráti čas a vzniknú tlaky na zmenu kvalifikačného formátu. K rokovaniu bol virtuálne pripojený aj prezident FIFA Infantino. Informovala o tom agentúra AFP.