Buenos Aires 13. apríla (TASR) - Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) dostane 50.000 kusov čínskej vakcíny proti koronavírusu Sinovac. Použije ich pre účastníkov kontinentálneho šampionátu Copa America a ďalších podujatí.



"Je to veľký krok k víťazstvu nad pandémiou ochorenia COVID-19. V žiadnom prípade to však neznamená, že poľavíme v našej ostražitosti," citovala prezidenta CONMEBOL Alejandra Domingueza agentúra DPA. Turnaj Copa America sa pre pandémiu uskutoční o rok neskôr, od 13. júna do 10. júla 2021 ho zorganizujú Argentína a Kolumbia.