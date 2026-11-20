< sekcia Šport
CONMEBOL jednohlasne podporuje znovuzvolenie Infantina
Zatiaľ čo v rokoch 2019 a 2023 bol Infantino jediným kandidátom na post šéfa FIFA, tentoraz čelí dvom vyzývateľom – Francúzovi Philippovi Diallovi a Japoncovi Kózóvi Tašimovi.
Autor TASR
Barranquilla 20. novembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino má jednomyseľnú podporu pre svoje znovuzvolenie zo strany Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL). Hlavná riadiaca organizácia juhoamerického futbalu to oznámila v kolumbijskej Barranquille pred sobotňajším finále Copa Sudamericana medzi Atleticom Mineiro a Bocou Juniors.
CONMEBOL uviedla, že oceňuje „líderstvo súčasného prezidenta FIFA“ a „pozitívne zmeny vo futbale“, ktoré inicioval Infantino od svojho nástupu do funkcie v roku 2016.
Švajčiarsky funkcionár čelil masívnej kritike za kontroverzné udalosti okolo majstrovstiev sveta vrátane snahy o zapojenie súkromných investorov, no v súvislosti so svojou kandidatúrou na prezidentský post má naďalej podporu aj v Afrike a Ázii. Každá z 211 členských krajín disponuje v marcových voľbách v Rabate jedným hlasom. Na víťazstvo bude potrebné získať najmenej 106 hlasov. CONMEBOL má 10 členov, Afrika 54 a Ázia 46, pripomenula AFP.
Zatiaľ čo v rokoch 2019 a 2023 bol Infantino jediným kandidátom na post šéfa FIFA, tentoraz čelí dvom vyzývateľom – Francúzovi Philippovi Diallovi a Japoncovi Kózóvi Tašimovi.
CONMEBOL uviedla, že oceňuje „líderstvo súčasného prezidenta FIFA“ a „pozitívne zmeny vo futbale“, ktoré inicioval Infantino od svojho nástupu do funkcie v roku 2016.
Švajčiarsky funkcionár čelil masívnej kritike za kontroverzné udalosti okolo majstrovstiev sveta vrátane snahy o zapojenie súkromných investorov, no v súvislosti so svojou kandidatúrou na prezidentský post má naďalej podporu aj v Afrike a Ázii. Každá z 211 členských krajín disponuje v marcových voľbách v Rabate jedným hlasom. Na víťazstvo bude potrebné získať najmenej 106 hlasov. CONMEBOL má 10 členov, Afrika 54 a Ázia 46, pripomenula AFP.
Zatiaľ čo v rokoch 2019 a 2023 bol Infantino jediným kandidátom na post šéfa FIFA, tentoraz čelí dvom vyzývateľom – Francúzovi Philippovi Diallovi a Japoncovi Kózóvi Tašimovi.