CONMEBOL navrhuje rozšíriť počet účastníkov MS 2030 na 64

Ženeva 6. marca (TASR) - Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) zaslala Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) návrh, podľa ktorého by sa na MS 2030 predstavilo až 64 tímov. Je to dvojnásobný počet v porovnaní so šampionátom v Katare v roku 2022.



Podnet mal podľa agentúry AP predložiť zvolený delegát z Uruguaja. "Návrh, podľa ktorého by sa na MS 2030 mohlo zúčastniť až 64 tímov, spontánne predložil člen Rady FIFA na konci zasadnutia. FIFA má povinnosť zaoberať sa akýmikoľvek podnetmi zo strany členov jej Rady, preto dôkladne preskúma aj tento," uviedla svetová federácia vo vyhlásení. FIFA neposkytla časový rámec pre preskúmanie návrhu a vydanie rozhodnutia.



Prvý svetový šampionát s 48 účastníkmi sa uskutoční budúci rok v USA, Kanade a Mexiku. MS 2030 majú byť najrozsiahlejšie so šiestimi hostiteľskými krajinami na troch kontinentoch. CONMEBOL v roku 2023 súhlasil, že Uruguaj, Argentína a Paraguaj budú hostiť jeden zápas na začiatku šampionátu, ktorý sa následne presunie do Španielska, Portugalska a Maroka.



Rozšírený model turnaja so 64 tímami by pravdepodobne zaručil účasť všetkým 10 členom CONMEBOL-u. Venezuela je jediná juhoamerická krajina, ktorá sa nikdy nekvalifikovala na svetový šampionát.